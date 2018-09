Paulus Hochgatterer: Über Raben

Roman

Deuticke, Wien 2002

235 S., 19,90 e

Mit diesem Autor ins Gebirge zu gehen ist fast so gefährlich, als würde man tatsächlich die Tourenski anschnallen und in die Weltraumkälte hinaufsteigen, bis nur noch steil aufragende Wände um einen sind. Jetzt muss man klettern, immer höher, die Bäume, die Gämsen, schließlich auch die Steinadler hinter sich lassend, erst dann erfährt man, wie Frost sich anhört, wie Stille aussieht, warum man eigentlich losgelaufen war. Der österreichische Kinderpsychologe Paulus Hochgatterer hat schon mehrere eindrucksvolle Romane geschrieben über die Sehnsucht, dem eigenen Leben zu entkommen. Über das Gefühl, wenn der Boden unter den Füßen wegbricht, über den Moment, wo man sich entscheiden muss: abstürzen oder erfrieren? Diesmal verschanzt sich unser Mann in einer Steilwand, denn er ist nicht nur auf der Flucht vor sich selbst, wir warten auf seine Verfolger, erfahren jedoch nie, ob es die überhaupt gibt. Zwei Geschichten laufen hier nebeneinander her, zwei lose verbandelte Figuren verfehlen sich gründlich, ein Roman wie ein Flug ins Leere - aber mit großartigen Ausblicken in die Tiefe.

Heike Geißler: Rosa

Roman