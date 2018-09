Glaubt man der deutschen Medienlandschaft, ist Bruce Springsteen mit seinem Album The Rising gescheitert. Zu wenig konkret (SZ), zu opportunistisch (Tagesspiegel), zu kritiklos und glatt poliert (taz), zu religiös (SZ), zu ernüchternd und unentschieden (FAZ). Sollte er direkter werden, dürfte ihn die taz wieder "Politbarde" titulieren, sollte er den "Betroffenheitsklang" (FAZ) wieder verlieren, darf er für seine Zukunft Hoffnung schöpfen. Präsentiert er "Zwischentöne" so wie jetzt, gilt er gleichzeitig als "Wanderprediger und Apostel" (taz). Die Logik hat sich verabschiedet, spürbar bleiben Berührungsängste gegenüber dem good guy und der Unwille, mit dem Phänomen Springsteen umzugehen. Wie soll man einem Sänger begegnen, der stolz behauptet, er lebe in Gottes ureigenem Land und habe deshalb die verdammte Pflicht, es gnadenlos zu kritisieren, der New Yorker Polizisten an den Pranger stellt und an anderer Stelle Tugenden wie Pflichterfüllung lobt, der als Chronist des amerikanischen Elends gilt und mit seiner Musik ständig das Gegenteil behauptet, ein Mann, der Pathos und Gewöhnlichkeit verbindet? Wer in Kategorien von Ironie, uneigentlichem Sprechen oder Rollenspielen denkt, ist hier an der falschen Adresse. Bruce Springsteen singt, was er fühlt und denkt, und wenn ihm die Rolle "Bruce Springsteen" nicht mehr zu passen scheint, dann schweigt er lieber.

Auslöser für diese 15 Songs, die ihn wieder mit seiner legendären Begleitgruppe der E-Street-Band ins Studio brachten, waren jene Nachrufe auf die Opfer des 11. September in der New York Times, die immer wieder von Springsteen-Hymnen berichteten, die an Gräbern gespielt wurden, von verwaisten Zimmern, in denen Eintrittskarten zu seinen Konzerten an die Wand gepinnt waren - tote Springsteen-Fans. (Dass die working class im WTC mehr getroffen wurde als die upper class samt Bankern ist keine neue Erkenntnis.) Man mag es als Ironie sehen, dass ihm die Toten ihre eigenen Geschichten und seine Musik nun zurückgegeben haben. Tatsache ist in jedem Fall, dass seine Songs selten so unangestrengt die Schwebe hielten zwischen realer Geschichte, metaphorischer Gültigkeit und privatem Springsteen. Sein Tom Joad, sein Nebraska hatten große Charaktere, aber wenig von ihm selbst, seine frühen Thunderroads hatten viel "Bruuuce", aber kaum vieldeutige Charaktere. Nun kann er den (toten) Doppelgängern seine Obsessionen geben, kann sich einfühlen, ohne sich verstellen zu müssen, das fremde Ich mit dem eigenen Ich vermischen. Also geht es in diesen Liedern um Feuerwehrmänner, die dem Tod entgegensteigen, um Selbstmordattentäter, die auf einem Platz warten, um Witwen, um Männer, die ihre Frauen verloren haben, aber zugleich - und in jedem Song bruchlos von Strophe zu Strophe - singt er Springsteen den Liebhaber, Springsteen den Verlierer, Springsteen den Einsamen, den Helden. Er deutet die Rollen in dieser Tragödie nur an und wendet sie in jedem Moment ins Allgemeine. Wer nichts vom 11. September wüsste, hätte Schwierigkeiten, die personae dramatis zu identifizieren.

Die Musik spielt nichts Neues. Die alten Fetzer, die bekannten Eigenzitate, der tragende Orgelteppich und die Gospelhymnen, mancher mag enttäuscht sein, dass die E-Street-Band so funktional den Liedern untergemischt wurde und den Biss vermissen lässt, der sich (ab dem 7. August, dem amerikanischen Tourneebeginn) vermutlich im Konzert wieder zeigt. Dazu Streicher, ein pakistanisches Ensemble zu Worlds Apart Bläser, Chor, die musikalische Philosophie beschränkt sich auf "It's allright ", " Do, do, do, doo ", " Come on up " und " La la la la " . Nicht differenziert, schon wahr; aber wird man es nicht leid, Springsteen dafür zu kritisieren, dass er Emotionen erzeugt, wird man nicht endlich einsehen, dass die Sicherheitszone des gepflegten Geschmacks keinen Platz für ein Pathos bietet, das wir brauchen, um die Trauer zu vergessen? Einige Songs wird man behalten - Nothing Man, The Fuse, You're Missing, Paradise -, ein paar sind verzichtbar, manche kann man nicht in jeder Lage hören. Bruce Springsteen schreibt Liebeslieder an das Leben, The Rising wird so die (mit-)singbare Musik zum 11. September und tritt zugleich aus dessen Schatten.

Bruce Springsteen: The Rising (Columbia/Sony 508000)