Hinten anstellen, heißt es oft für Hauptschulabgänger auf Lehrstellensuche. Der Abschluss hat einen schlechten Ruf, wird oftmals als Sackgasse tituliert. Konkurrenz kommt sogar von Abiturienten, die sich gegen das Studium und für eine Lehre entscheiden. Gibt es überhaupt noch Jobs, in denen Hauptschüler richtig gute Karten haben? Ja, sagen Manfred Bergmann und Reinhard Selka. Sie haben sich umgesehen nach Ausbildungsberufen, "die Hauptschülern wirklich offen stehen". Klar strukturiert, bieten sie einen Überblick über Jobs, in denen mindestens ein Drittel der Azubis von der Hauptschule kommen. Von A wie Ausbaufacharbeiter bis Z wie Zimmerer reicht die Liste. Bei den Hochbaufacharbeitern, Stuckateuren, Malern und Lackierern, Fleischern, Fachverkäufern und Bäckern sind mehr als 70 Prozent der Azubis ehemalige Hauptschüler. Beim Männertraumberuf Kfz-Mechaniker bringen sie es dagegen nur auf knapp 50 Prozent. Glaubhaft erzählen einige echte Azubis im 136 Seiten starken Ratgeber von ihren Erfahrungen im Beruf. Ähnlich klar und verständlich beschreiben die Texte bei jedem Ausbildungsgang, worum es in dem jeweiligen Beruf geht. Köche müssen nicht nur kochen, sondern auch rechnen können, Fleischer müssen meist nicht selbst schlachten, Kaufleute im Einzelhandel bestimmen das Sortiment mit. Sehr informativ sind auch die Tabellen zur Ausbildungsvergütung; auch der Männer- und Frauenanteil wird genannt. Wenig überraschend: Als Kfz- oder Konstruktionsmechaniker arbeiten immer noch zu über 98 Prozent junge Männer, die Frauen dagegen besetzen zu einem ähnlich großen Anteil die Stellen als Hauswirtschafterin, Friseurin oder Floristin. Einen einzigen Kritikpunkt muss sich das Buch gefallen lassen: Den Zukunftschancen ist zwar jeweils eine eigene Rubrik gewidmet, doch die Autoren beschränken sich darauf, mögliche Aufstiegschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten zu beschreiben. Wie die Beschäftigungschancen von Experten eingeschätzt werden, erfährt der Leser nicht.

(msa)

Manfred Bergmann/Reinhard Selka (Hrsg.): Berufsstart für Hauptschüler 42 Ausbildungsberufe, die Hauptschülern wirklich offen stehen; Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2002; 136 S., 9,90 Euro