Im Kampf gegen Raubkopierer fährt die US-Film- und Musikbranche jetzt schweres Geschütz auf: Sie will Hacker einstellen, um die Computer in Internet-Tauschbörsen wie KaZaA oder Morpheus lahm zu legen. Und dabei straffrei ausgehen. So steht es zumindest in einem neuen Gesetzesvorschlag im US-Repräsentantenhaus: "Hollywood Hacking Bill!", "Selbstjustiz in der Musikbranche!", "Finger weg von unseren Festplatten!", titelte die Presse.

Inzwischen gibt es so viele rechtliche Bedenken - nicht zuletzt aus der Computer- und Kommunikationsbranche -, dass es der Gesetzesvorschlag wohl kaum durch beide Häuser schaffen wird, und erst recht nicht in dieser Legislaturperiode. Auch technisch gilt die Sache als höchst kompliziert: Moderne Tauschbörsen haben längst keine zentralen Rechner mehr, sondern jeder einzelne Nutzer kommuniziert direkt mit seinen Tauschpartnern.

Hollywood-Hacker müssten also erstmal die beteiligten Privatcomputer finden und sie lahm legen - nachdem sie eine Woche zuvor dem Generalstaatsanwalt ihre Aktion angekündigt haben. Keinesfalls dürfen sie fremde Dateien auf den betroffenen Festplatten löschen, so steht es ausdrücklich in dem Gesetzesvorschlag. Fazit: Vorerst nur ein Schuss vor den Bug der Piraten.