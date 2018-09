1. ERKENNTNIS - Auf Regen folgt Sonnenschein - hoffentlich

Die Flutkatastrophe bedroht in Österreich und Bayern auch die Tourismusbranche

Von Wenke Husmann

Amadeus ist abgesoffen und beinahe hätte es auch König Ödipus erwischt. Die Lage in Salzburg ist ernst. Zwei Meter stieg die Salzach über die Hochwassermarke hinaus. Acht Meter über den Normalpegel. Sie riss dabei das für die Mozarttouristen neu angeschaffte Ausflugsboot "Amadeus" mit sich. Sie überschwemmte Teile der Altstadt, und weil in der Stadt alle Brücken gesperrt wurden, war am Montagabend der Zugang zum Festspielort gefährdet. Schließlich fand die Tragödie jedoch statt.

In Österreichs Norden, vor allem in Ober und Niederösterreich herrscht Katastrophenalarm. "Und welcher Tourist verbringt seinen Urlaub schon gern in einem Katastrophengebiet?" Elisabeth Rehulka, Generalsekretärin des Österreichischen Reisebüro- und Reiseveranstalterverbands, versucht angesichts der Unwetter erst gar nicht, ihre Stimme optimistisch klingen zu lassen. Die Prognosen für dieses Jahr waren trotz Konjunkturtief und Konsumverzicht noch gut. Man rechnete mit einem verstärkten Inlandtourismus und kleinen Steigerungen bei den Buchungen. Bis Anfang August meldeten Hotels und Veranstalter auch gute Buchungungszahlen. Doch die Unwetter können diese Entwicklung mitten in der Hochsaison beenden. Die schlimmste Folge werde wohl die negative Publicity durch die Stornierungswellen haben. Dabei sei das gar nicht das Schlimmste, sagt Rehulka. Das sind die Überschwemmungen. Die nicht mehr passierbaren Wege, Straßen und Autobahnen. Die Verwüstungen in den Urlaubsorten und in den Hotels. Die Verunglückten. Die österreichische Regierung wird mit Steuergeldern den Katastrophengebieten helfen. Nach der abrupten Abreise zahlreicher Gäste müsse man wohl jetzt mit einem akuten Einbruch des Umsatzes rechnen. Aufs gesamte Jahr 2002 gerechnet mache das dann hoffentlich nur einen Rü ckgang um zwei bis drei Prozent aus - vorausgesetzt es hört wieder auf zu regnen.

Auch in Bayern tobten die Regenstürme. In sieben Landkreisen herrscht Katastrophenalarm, darunter Traunstein, Rosenheim, Berchtesgadener Land und Garmisch-Partenkirchen. In Passau mussten 40 Prozent der Hotels ihren Betrieb einstellen. Dennoch klammert man sich beim Bayerischen Tourismusverband an das Positive wie andernorts an Sandsäcke. "Zu uns kommen vor allem Urlauber, die kurzfristig buchen und nur drei, vier Tage bleiben", sagt Pressesprecherin Anna-Maria Muck. Man müsse also nicht über Stornierungen klagen. Wie viele Urlauber aufgrund der Lage überhaupt nicht mehr anreisen werden, kann sie natürlich nicht abschätzen. Am Ende des Jahres werden die Fluten wohl fünf bis sieben Prozent Rü ckgang für die Branche in Bayern bedeuten.