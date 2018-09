ZEIT-Grafik

Quelle: Thomson Financial Datastream



DIE ZEIT: Herr Perlet, Sie arbeiten seit fast 30 Jahren bei der Allianz. Erinnern Sie sich an Zeiten, in denen es dem Unternehmen schlechter ging als heute? In denen die Presse negativer war?

Helmut Perlet: Mich erinnert die Kritik, die wir vor allem wegen der Übernahme der Dresdner Bank ernten, an das Jahr 1990. Damals hatten wir die Deutsche Versicherungs AG gekauft, den staatlichen Monopolversicherer der DDR. 500 Millionen Mark Verlust bescherte uns die ostdeutsche Gesellschaft im ersten Jahr. Auch damals wollte uns keiner glauben, dass es eine sinnvolle Transaktion ist. Aber wir haben etwas daraus gemacht und gezeigt, dass wir selbst schwierige Fälle in die schwarzen Zahlen bringen können.

ZEIT: Zurzeit sind Ihre Zahlen tiefrot. Die Verluste der Dresdner Bank machen alle Prognosen zur Makulatur. Für das zweite Quartal hat die Allianz erstmals einen Verlust ausweisen müssen. Die Reserven der Allianz Leben, ihrer wichtigsten Tochter, sind aufgezehrt, falls der Dax unter 3200 Punkte sinkt. Die Allianz-Aktie ist abgestürzt. Wie solide ist der Konzern überhaupt noch?