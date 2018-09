Inhalt Seite 1 — Das Wichtige neben dem Unwichtigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

So könnte man schön gallig weiter räsonnieren und sich in Kulturkritik üben... Aber was hat man denn selber derweil getrieben? In der Sonne gelegen und einen schönen Sonntag über sich herziehen lassen! Das eben ist das Merkwürdige am Leben: Wie gut offenbar das alles zueinander passt. Wie hübsch sich die Gegensätze im Kopf miteinander vertragen, Freud und Leid, Gut und Böse, Arm und Reich - solange man selber nicht auf der falschen Seite zu liegen kommt.

Es geht ja auch nicht anders, möchte man meinen: Wer am Elend der Welt, den großen und kleinen Katastrophen, nah und fern, immer im Maßstab 1:1 innerlich teilnehmen wollte, der müsste ja kaputtgehen - und könnte doch am Ablauf nichts Wesentliches ändern, außer seiner Einstellung dazu.

Ist das wahr? Ja - und nein. Ich komme gerade aus dem Urlaub in den Vogesen zurück, wo ich neben dem Müßiggang auch einige kleine Exkursionen zu meinen elsässischen "Hausheiligen" absolviert habe: Johann Friedrich Oberlin und Albert Schweitzer. Das eine hatten die beiden gemeinsam: Dass sie die Wahrnehmung fremder Not nicht nur verinnerlicht (und dann, edel verbrämt, verdrängt haben), sondern - veräußerlicht, indem sie gearbeitet haben, um sie abzuwenden. Und indem sie sich nicht resignativ zurückgelehnt haben: Was ändert sich schon an allem anderen, wenn ich an mir alles ändere?