Wie findet man den Deutschen Weg?

Der Deutsche Weg ist nicht so leicht zu entdecken. Es gibt da keine Wegweiser. Man muss aufmerksam suchen nach Zeichen und Spuren von Menschen, die einem voraus sind.

Wohin führt der Deutsche Weg?

Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Beim Deutschen Weg handelt es sich nicht um einen gesicherten Pfad, sondern um eine Kletterroute, die durch vielfältiges Gelände verläuft. Es gibt dort Geröll, Fels, Schnee und Eis.

Diese Route in den Bergen Sloweniens bietet die Möglichkeit, die Nordwand am Triglav, dem höchsten Berg Sloweniens, zu durchsteigen. Gelungen ist der Aufstieg erstmals im Sommer 1906 einer deutsch-österreichischen Seilschaft - deshalb auch der Name. Die Route verläuft im linken Teil der riesigen Wand.

Den Gipfel des Berges kann man auf dem Deutschen Weg allerdings nicht erreichen. Bis ganz oben fehlen noch 250 Höhenmeter. Man gelangt nur bis auf das nordseitige Gletscherfeld. Von dort quert man in der Regel nach links zum Triglav-Haus, wo übernachtet werden kann.

Wie schwierig ist der Deutsche Weg?