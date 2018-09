Inhalt Seite 1 — Sicherheit macht Diebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es muss alles ruck, zuck gegangen sein. Niemand bemerkte etwas, als Diebe im bayerischen Sonthofen ein Ford-Autohaus heimsuchten und 32 Wagen knackten.

Ihr Ziel: die Airbags. Ihre Methode: hintere Seitenscheibe einschlagen, Tür öffnen, einsteigen, Airbags abklemmen, auch das Steuerungsmodul ausbauen, aussteigen, nächstes Auto.

Sonthofen war die bislang letzte Station einer beispiellosen Serie von Autoaufbrüchen, die vor gut einem Jahr im Raum Dresden ihren Anfang nahm. Das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Kriminalpolizei Kempten haben in den vergangenen Wochen versucht, sich einen Überblick über die Airbag-Diebstähle in Deutschland zu verschaffen. Ähnliche Fälle gab es in Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Auch in der Schweiz haben die Airbag-Räuber schon zugeschlagen. "Wir gehen davon aus, dass es sich um bestens geschulte und organisierte Banden aus dem osteuropäischen Raum, vorwiegend aus Polen, handelt", sagt der Kemptener Kripochef Albert Müller.

Die Täter werden nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei von Gebrauchtwagenhändlern beauftragt, für gängige Fahrzeugtypen gezielt Airbags und Beifahrer-Airbags zu entwenden. Die Händler wollen damit ältere Fahrzeuge umrüsten, die noch keine Airbags haben - das erhöht den Verkaufswert. Sie melden ihren Bedarf immer für etwa zehn Wochen im Voraus, dann machen sich die Airbag-Räuber auf den Weg und suchen die Fahrzeuge aus. Einige kleinere Autohäuser im Raum Dresden, die bereits mehrmals heimgesucht wurden, können sich inzwischen nicht einmal mehr die Versicherung leisten. "Die stehen am Rande des Ruins", sagt ein Fahnder.

Mindestens 2000 Euro kostet die Reparatur eines Fahrzeugs, lediglich 200 Euro kassieren die Diebe beim Verkauf an ihre Auftraggeber. In Deutschland dürfen den Wiedereinbau der sensiblen Sicherheitstechnik nur speziell geschulte Mechaniker vornehmen - schließlich werden die Airbags durch Raketentreibstoff gezündet. Ungefähr einen Tag, sagt der Sonthofener Autohändler Klaus Hartmann, benötigen die Mechaniker für die Reparatur eines Autos, das seiner Airbags beraubt wurde.

Beim ADAC und den Versicherungen ist man inzwischen hellhörig geworden.

"Allein in Norddeutschland gab es im Jahr 2001 rund 700 Airbag-Diebstähle, davon entfielen auf die Allianz zirka 160", sagt der Leiter der Kfz-Schadenabteilung der Allianz, Michael Wagner. Noch werden die Airbag-Diebstähle wie andere Aufbrüche unter der Rubrik "sonstige Teilediebstähle" registriert. Setzt man freilich nur einmal rund 2000 Euro Reparaturkosten pro Fahrzeug an und zählt die vom Bayerischen Landeskriminalamt und die in der Kriminalstatistik 2001 erfassten organisierten Airbag-Diebstähle zusammen, kommt man auf eine Schadensumme von mindestens 4,8 Millionen Euro. Dagegen hat sich die Zahl der gestohlenen Autoradios und CD-Spieler nach Angaben der Versicherer in den vergangenen Jahren halbiert.