Werbefreier Recorder.

Die westfälische Softwarefirma Tobit will den privaten Fernsehsendern das Leben schwer machen - mit einem Programm. Ihr Produkt David TV verwandelt jeden Windows-Computer in einen digitalen Videorecorder. Der PC wird mit dem Fernseher verbunden, auf dem man die aufgezeichnete Sendung anschaut. Das Besondere: Man abonniert zusammen mit der Software einen Dienst, der den Computer via Internet mit Zusatzinformationen versorgt, etwa den Anfangs- und Endzeiten der Werbeblöcke. Tobit-Kunden können damit einen Spielfilm erst eine halbe Stunde nach Beginn der Sendung einschalten und dann werbefrei genießen. Wer nach der Pleite der Sender durch ausbleibende Werbeeinnahmen für das Fernsehprogramm sorgen soll, sagt die Firma nicht.

Gerettete Zehen.

Stammzellen aus dem Knochenmark können anscheinend als Jungbrunnen für Gefäße wirken. Japanische Ärzte von der Uniklinik in Osaka behandelten Patienten mit Gefäßverengungen in den Beinen mit Stammzellen aus dem eigenen Knochenmark (Lancet, Band 360, S. 427). Diese Zellen produzieren Substanzen zur Bildung und Reifung neuer Gefäße. Die Mediziner injizierten ihren Patienten den Stammzellcocktail ins Bein. Mit Erfolg: Neue Gefäße bildeten sich, und in den geschädigten Gliedmaßen verbesserten sich die Durchblutung und die Sauerstoffzufuhr. Vier Wochen später hatten die meisten Patienten keine oder nur geringe Schmerzen, bei 15 von 20 erübrigte sich die geplante Amputation eines Zehs, auch offene Wunden verheilten besser. Von der Therapie könnten vor allem Diabetiker profitieren. Sie erkranken häufig an Gefäßkrankheiten, die bis zur Amputation der Füße oder Beine führen.

Antikörper aus der Klonkuh.

Die Kuh gibt nicht nur Milch und Fleisch - neuerdings liefert sie auch menschliche Antikörper. Ein US-japanisches Forscherteam um James Robl von der amerikanischen Firma Hematech berichtet, das ihre geklonten und genetisch manipulierten Kälber menschliche Antikörper in ihrem Blut produzieren (Nature Biotechnology, Online-Ausgabe). Die Wissenschaftler schleusten ihnen ein künstliches Chromosom mit dem gesamten menschlichen Antikörpererbgut ein und melken nun die Antikörper aus dem Blut der Tiere. Bevor Menschen aber davon profitieren, muss sicher sein, dass die Antikörper frei von Viren sind.