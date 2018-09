Mit dem Müll in Botswana kennt Svea Wragge sich aus. Trocken ist er, mit nur wenigen Essensresten, kaum Aluminium, Plastikflaschen oder Draht - dafür findet sich schon mal die eine oder andere Autobatterie. Der botswanische Müll beschäftigte die 32-Jährige zwei Jahre lang. Zwei Jahre, in denen sie dabei mithalf, in dem südafrikanischen Land ein Abfallwirtschaftssystem aufzubauen. An die quirlige Hauptstadt Gaborone, die Kalahari mit ihren intensiven Farben und die Lebensfreude der Botswaner denkt sie immer wieder zurück.

Raus aus dem Alltag, hinein in eine fremde Welt und dann auch noch beruflich Gutes tun. Ein Job in der Entwicklungszusammenarbeit, wie die Entwicklungshilfe politisch korrekt genannt wird - das klingt verlockend. Doch der Einstieg ist schwierig, und die Arbeit hat oft nichts mit den verbreiteten Vorstellungen zu tun.

"Der Arbeitsmarkt ist eng, die Konkurrenz groß", sagt Burghard Claus. Für das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik in Bonn haben er und ein Kollege die Chancen für Hochschulabsolventen in der Entwicklungszusammenarbeit untersucht. Rund 10 500 Stellen gibt es demnach für deutsche Akademiker - bei deutschen Einrichtungen wie dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED), der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), den kirchlichen Diensten oder den rund 500 privaten Initiativen, aber auch bei multinationalen Institutionen wie den Unterorganisationen der Vereinten Nationen. Rund 1300 Stellen für Deutsche werden der Studie zufolge jedes Jahr neu angeboten. Der Haken dabei: Die Auslandsjobs sind meist auf ein paar Jahre befristet, deswegen konkurrieren mit den Newcomern immer auch alte Hasen.

Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Eschborn bei Frankfurt ist mit über 2000 deutschen Beschäftigten im In- und Ausland der größte hiesige Arbeitgeber in der Entwicklungszusammenarbeit. Ihr Hauptauftraggeber ist die Bundesregierung, für die sie Projekte abwickelt. Anders als der Name suggeriert, geht es dabei nicht nur um Technik und Ingenieurkunst. Neben Ingenieuren und Agrarfachleuten arbeiten bei der GTZ auch Ärzte, Volks- und Betriebswirte, Soziologen, Ethnologen und Bildungsplaner.

Auf 350 im Ausland zu besetzende Stellen bewarben sich vergangenes Jahr über 5000 Interessenten. Doch viele Aspiranten unterschätzen die Anforderungen. Nur rund ein Zehntel der Bewerber komme von ihren Qualifikationen her überhaupt infrage, schätzt der Leiter der Abteilung Personalbereitstellung und -betreuung, Arnold von Rümker. Trotz der Bewerberflut sucht die GTZ nach wie vor nach Leuten. "Einerseits wehren wir ab, andererseits halten wir die Augen offen." Denn es kommt immer wieder vor, dass es für eine Stelle keine geeigneten Bewerber gibt. Schließlich werden oft sehr spezielle Qualifikationen gesucht. Regionalplaner mit Berufserfahrung in Westafrika zum Beispiel, Bildungsexperten, die fließend Portugiesisch sprechen oder Spezialisten für ländliche Entwicklung.

Auf diejenigen, die es schaffen, wartet meist kein Job im Dorf. Stattdessen beraten sie regionale und nationale Institutionen. "Früher waren wir vor Ort und haben den Bauern beigebracht, wie man Schädlinge zählt und Insektizide dosiert. Heute sitzen unsere Leute in den Landwirtschaftsministerien und arbeiten an der Gesetzgebung zur Schädlingsbekämpfung mit", skizziert von Rümker den Wandel.

Zauberwort Familie