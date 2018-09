Böhmer: Also wir haben keine neuen zusätzlichen Deichdurchbrüche, aber wir haben noch welche, die bisher trotz intensivsten Einsatz der Bundeswehr noch nicht geschlossen werden konnten, und durch die das Wasser sich noch in das Land ergießt. Dieses Problem konnte noch nicht überall gepackt werden.



Lange: Haben Sie denn inzwischen einen Überblick über die entstandenen Schäden in Ihrem Land?



Böhmer: Nein. Wir geben uns Mühe, wenigstens Orientierungsziffern zu bekommen. Meine Mitarbeiter haben mir gesagt, dass die Gesamtsumme irgendwo zwischen fünf und acht Milliarden Mark liegen wird, aber exakte Angaben können wir erst dann machen, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist. Es stehen ja noch große Landstriche unter Wasser, und dann muss erst durch eine fachmännisch besetzte Schätzungskommission der Schaden ermittelt werden.



Lange: Es ist nun ein Hilfspaket vereinbart worden. Zehn Milliarden wollen Bund und Länder zusammenbringen. Reicht das aus, um in Ihrem Bundesland die Schäden zu beseitigen und die Geschädigten so zu stellen, dass sie wieder eine Perspektive haben?



Böhmer: Es ist auf alle Fälle eine gute Absicht. Ob es ausreichen wird, müssen wir hinterher sehen. Bisher kann ich das wirklich beim besten Willen nicht einschätzen, solange ich selber noch nicht einmal weiß, wie groß der Schaden bei uns ist.



Lange: Aber Sie haben vom Konzept her keine Bedenken, dass das zumindest ein guter Ansatz ist?



Böhmer: Ich habe eine Reihe von Bedenken, aber ich denke, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Unsere wichtigste Aufgabe ist, dass die Betroffenen Geld bekommen, damit das Leben weitergeht. Wir haben erhebliche Bedenken, was die Art der Finanzierung betrifft, aber das sollten wir jetzt zurückstecken. Die Betroffenen interessieren sich dafür weniger als für die Summe, die sie möglichst bald bekommen. Es sind Programme in vielen Bereichen gestückt worden, vom Hochwasserschutz bis zur Dämmesanierung, Erschließung der Infrastruktur, und so weiter. Dieses Geld steht ja nur sehr bedingt zur Verfügung. Wir brauchen auch nicht alles auf einmal. Wir müssen erst einmal sehen, wie die Programme rein technisch strukturiert werden, wie sie abgerufen werden können, wie weit sie mit Kofinanzierung verbunden sind. Darüber haben wir gestern Abend schon gesprochen. Der Bundesfinanzminister will uns da sehr weit entgegenkommen. Wir müssen schauen, wie das aussehen wird. Wir haben auch ein Problem der Verteilung der Mittel. Wir haben gestern besprochen, es sollte nach der jeweiligen Schadenshöhe in den einzelnen Bundesländern verteilt werden. Noch niemand kennt genau die Schaden, das heißt, im Moment sind auch die Proportionen noch nicht zu ermitteln. Da wird noch sehr viel Arbeit zu leisten sein. Aber die gute Absicht ist da, und die wurde von allen geteilt.