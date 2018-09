© ZEIT-Grafik



Elf Monate später sind die Befürchtungen - oder Hoffnungen -, die mit Schill verknüpft wurden, zerstoben. Ranküne, Eitelkeiten und allerlei persönliche Unzulänglichkeiten reiben die Partei auf; bei der Bundestagswahl im September wird sie kaum eine Rolle spielen. Was von ihrem Hamburger Triumph bleibt, sind die Verunsicherung - woher kamen die 165 000 Stimmen für Schill? - und die Ahnung, dass es auch in Deutschland Nachfrage für Populisten vom Schlage eines Haider oder Fortuyn geben könnte.

Der verkörperte Protest. Immer wenn in den vergangenen Jahren eine Partei vom rechten oder äußersten rechten Rand in Deutschland erfolgreich war, lag eine Erklärung auf der Hand: die der Protestwahl. Weil die Wähler politikverdrossen und mit den etablierten Parteien unzufrieden seien, so die These, stimmten sie für die Außenseiter. In Baden-Württemberg 1992 und 1997 zum Beispiel gleich zweimal für die Republikaner, in Sachsen-Anhalt noch vor vier Jahren für die DVU. Die Wahl als Denkzettel, die Erfolge der Rechtsaußen begünstigt durch die Schwäche der Etablierten - auch Ronald Schill brachte seinen Erfolg auf diesen Nenner: "Ich bin", sprach er am Tag nach der Wahl, "der verkörperte Protest."

Keine Frage, Schill hat Frust und Enttäuschung der Wähler gekonnt kanalisiert. Der Widerstand gegen die herrschende Klasse gehört wie bei allen Populisten zu den Grundfesten seiner Partei. Die Aussichten waren in Hamburg günstig, nach 44 Jahren SPD-Herrschaft mit einer bis dato ohnmächtigen Opposition. Selbst als Innensenator, nun selbst einer der Mächtigen, übt Schill den Schulterschluss mit den mutmaßlich Machtlosen: "Wir als Bürger lassen uns kein X für ein U vormachen!", rief er unlängst auf einem Parteitag seinen Anhängern zu.