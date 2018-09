Dass er nicht nur Schulden machen, sondern auch abbauen kann - das hat der ehemalige Chef der Deutschen Telekom, Ron Sommer, gleichermaßen bewiesen. Als er Mitte 1995 sein Amt antrat, stand der Staatskonzern mit umgerechnet 61 Milliarden Euro in der Kreide. Drei Jahre später war die Schuldenlast auf 40 Milliarden geschrumpft. Dann aber begann die Zeit der Expansion. Außerdem hielten es einige Regierungen in Europa für eine gute Idee, Frequenzen für den Mobilfunk zu versteigern, um ihre Haushaltskassen zu sanieren.

Allein der deutsche Finanzminister entzog der Branche rund 50 Milliarden Euro. Sommer steuerte hierzulande 8,5 Milliarden bei. Insgesamt überwies er Regierungen in Europa 15 Milliarden Euro für UMTS-Lizenzen. Außerdem hatte er den Ehrgeiz, die Deutsche Telekom zu einem Global Player zu machen. Deshalb griff er schließlich auch in den Vereinigten Staaten zu - und kaufte VoiceStream. Allein dadurch wuchs der Schuldenberg um 19,4 Milliarden Euro. Darin enthalten: 5,6 Milliarden, ein sogenanntes "Initial-Investment" aus dem Jahr 2000; rund 5 Milliarden, jener Anteil des Kaufpreises, der 2001 in bar bezahlt wurde und Verbindlichkeiten von 9 Milliarden Euro, die VoiceStream angesammelt hatte.

Außerdem ließ Sommer sich seine Vier-Säulen-Strategie einiges kosten. Um neben Festnetz-, Mobilfunk- und Internet-Diensten seinen großen Kunden auch IT-Services anbieten zu können, übernahm die Telekom von DaimlerChrysler das Systemhaus debis und zahlte dafür insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Daimler wollte ausschließlich Cash.

Sommers Pech: Etliche potenzielle Einnahmequellen versiegten. So durchkreuzte das Kartellamt seine Pläne, die TV-Kabelnetze zu verkaufen. Allein dadurch fehlten ihm 5,5 Milliarden Euro in der Kasse. Auch der Börsengang von T-Mobile musste verschoben werden - wegen der deprimierenden Stimmung an den Aktienmärkten.

Zwar flossen durch den Verkauf anderer Beteiligungen (Sprint, Global One oder Wind) auch etliche Milliarden wieder zurück. Aber unter dem Strich wuchs der Schuldenberg bis zum ersten Quartal des laufenden Jahres auf 67 Milliarden Euro. Sommers Ziel war es, ihn bis Ende 2003 auf 50 Milliarden abzuschmelzen. Einen Plan dafür gab es schon. Doch den setzen jetzt andere um.