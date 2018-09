Dieses zwiespältige Gefühl aus Ehrfurcht und heimlichem Schrecken kam nicht von ungefähr. Schon das ganze 19. Jahrhundert hindurch war über die Verheißungen und Enttäuschungen der Neuen Welt in Deutschland diskutiert worden. "Europamüde" und "Amerikamüde" hatten sich bekannt; und waren die USA für Millionen deutscher Wirtschaftsasylanten und unzählige politisch Verfolgte zur neuen Heimat geworden, so kehrte doch mancher von ihnen auch wieder heimwehmütig in die Alte Welt zurück.

Mit der wilhelminischen Ära des preußisch-deutschen Kaiserreichs (und der einsetzenden Hochkonjuktur) begann sich der Blick auf Amerika zu verändern. Aus dem Land der Zuflucht wurde ein touristisches Reiseziel. Und Ludwig Fulda, 1906 und 1913 unterwegs auf Lesereise durch die USA, war nicht der Einzige, der über seine Amerikanischen Eindrücke ausführlich berichtete. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde der deutschsprachige Literaturmarkt geradezu überschwemmt von Büchern über die Vereinigten Staaten. Politiker und Professoren, Dichter und reiche Damen, Adlige und Arbeiter kamen und schrieben, der Hunger nach ihren Impressionen aus der Neuen Welt schien unstillbar.

Das besondere Interesse an den USA in jener Zeit ist kein Zufall, wie auch Fulda einleitend durchblicken lässt, versteht er doch sein Buch als Aufklärung über den "gefährlichen Mitbewerber um alle realen und idealen Güter", mit dem in "alle Zukunft" gerechnet werden müsse. Jedes "falsche Urteil" könne verhängnisvoll werden.

"Monströse Bildungen", die vom Erdboden verschwinden sollen

Seit dem Regierungsantritt Wilhelms II. im Jahre 1888 nahm die Rivalität zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten beständig zu - in der technisch-industriellen Entwicklung und auf dem Weltmarkt. Der junge Kaiser wies seinem Reich den Weg in die "Weltpolitik". Deutschland sollte energischer als bislang seinen "Platz an der Sonne" einfordern und eine machtvolle Flotte erhalten. Unterdessen bauten die USA ihr Imperium aus, zunächst auf dem nordamerikanischen Kontinent, dann im Pazifik. Hier, während des spanisch-amerikanischen Krieges von 1898, gerieten kaiserliche Marine und U.S. Navy vor den Philippinen beinahe aneinander (Zeitläufte Nr. 20/02).

Just in dieser Zeit zunehmender Rivalität erhielt New York seinen unverwechselbaren Charakter als Weltstadt mit einer imponierenden Skyline: das herausfordernde Symbol eines neuartigen "Amerikanismus". Seit dem Ende des Bürgerkriegs 1865 waren Erfinder und Ingenieure davon überzeugt, eine Welt nach ihren Vorstellungen schaffen zu können. Sie formten die moderne Nation schlechthin, den Prototyp des industriell-technischen Fortschritts - und New York war der Inbegriff davon.

Die größte Stadt der USA, 1625 von Holländern als Nieuw Amsterdam auf der Insel Manhattan gegründet und 1664 an die Engländer abgetreten, war erst 1898 mit Brooklyn, Bronx, Queens und Staten Island zu Greater New York vereinigt worden: eine Dreimillionenmetropole, nach London die zweitgrößte der Welt und ihr bedeutendster Hafen.