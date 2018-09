Im Ferienort Timmendorfer Strand findet am 5. Oktober ein Weiterbildungsseminar zur russischen Sprache und Kultur statt. Das Angebot richtet sich an Dolmetscher und Übersetzer, Sprachlehrer, Studenten sowie allgemein an Liebhaber der russischen Sprache, erwartet werden Teilnehmer aus Deutschland, Russland und der Ukraine.

Im Programm der Veranstaltung sind drei Vorträge und ein Workshop vorgesehen. Außerdem gibt es am Vorabend des Veranstaltungstages und am darauffolgenden Tag ein kleines Rahmenprogramm, u.a. mit einer Filmvorführung. Veranstalter des Seminars ist der Verband ADÜ Nord (Assoziierte Dolmetscher und Übersetzer in Norddeutschland). Die Teilnahmegebühr beträgt 135 Euro, für Studenten und Verbandsmitglieder gibt es Ermäßigungen.

Weitere Informationen:

Georgia Mais mailto:seminare@adue-nord.de

http://www.adue-nord.de/

