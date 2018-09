Erler: Guten Morgen, Herr Lange.



Lange: Wie bewerten Sie diesen Brief aus Bagdad an die UNO - eine Wende oder eine Finte?



Erler: Zunächst einmal ist das genau das, was alle von Bagdad gefordert und gewünscht haben und entscheidend ist dabei die Formulierung 'ohne Vorbedingungen'. Die Unmovic-Mission, wie sie heißt für diese Inspektoren, ist abreisebereit und ich plädiere dafür, dass jetzt sofort ein kompromissloser Test dieses Angebot gemacht wird, das wäre die einzige Möglichkeit, darüber Klarheit zu schaffen, ob dieser Brief ernstzunehmen ist, ob das eine Finte ist oder ob das ein echtes Angebot ist. Die UNO kann das sofort testen.



Lange: Aber selbst wenn die Inspektoren anreisen - die Spielchen von damals, als die Inspektoren hingehalten oder behindert wurden - das könnte sich ja ohne weiteres wiederholen.



Erler: Wenn man die Berichte der Inspektoren zur Kenntnis nimmt, genauer mit ihnen redet, dann muss man schon sagen, dass in den Jahren 1991 bis 1998 durchaus eine wirksame Kontrolle der irakischen Waffenprogramme stattgefunden hat. Die meisten Leute übersehen ja, dass da nicht nur beobachtet wurde, sondern dass konkret zerstört wurde. Da sind Anlage beseitigt worden, Kameras in Chemiefabriken installiert worden und so weiter. Das heißt, das war durchaus eine Hinderung für Saddam, seine Programme fortzusetzen. Und das muss natürlich jetzt wieder gemacht werden. Es geht nicht darum, sich mal umzusehen sondern ganz konkret Einrichtungen zu kontrollieren und notfalls auch funktionsunfähig zu machen.



Lange: Wird es denn noch zu einer neuen Resolution des Weltsicherheitsrats kommen oder hat sich das damit vorerst erledigt?



Erler: Hier gibt es im Augenblick unterschiedliche Auffassungen. Man kann sich ja durchaus vorstellen, dass es Sinn machen würde, im Augenblick keine neue Resolution zu fassen. Dieses aber als Druckmittel in Reserve zu halten und Saddam zu erklären, wenn es irgendeine Behinderung der Inspektoren gibt, wenn diese Ankündigung 'ohne Vorbedingungen' nicht wirklich eingehalten wird, dann wird es sofort eine neue Beratung und möglicherweise eine neue Resolution des Sicherheitsrats geben. Das scheint auch Sinn zu machen.