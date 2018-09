ZEIT-Grafik/Quelle: PSA



Das Autochen sieht aus wie ein Ei und ist eine Überraschung. Ein paar Handgriffe verwandeln die Limousine in ein Frischluftgefährt, nimmt man die Dachholme ab, mutiert es zum Cabrio, und mit heruntergeklapptem Kofferraumdeckel wird ein Pick-up mit praktischer Ladefläche daraus. Vier Autos in einem. So viel Spaß hat schon lange kein Vehikel mehr versprochen. Der Preis? Weniger als 15 000 Euro soll das Funmobil kosten. Wenn das kein Renner wird.

Deutsche Autobauer sehen sich gerne als Weltmarktführer in Sachen Innovation. Doch das pfiffige Ei kommt weder aus Wolfsburg noch aus Ingolstadt, München oder Stuttgart. Citroën in Paris hat das Wunderding namens Pluriel - was schlicht für "Mehrzahl" steht - zur Serienreife entwickelt. Schon im nächsten Jahr soll es zu kaufen sein.

Kein europäischer Autohersteller hatte in den vergangenen Jahren mit flott gestylten neuen Modellen so viel Erfolg wie der PSA-Konzern mit seinen Marken Peugeot und Citroën. Während die Autoverkäufe in Westeuropa seit zwei Jahren sinken, legten die Franzosen kontinuierlich zu. Weltweit rangiert PSA nach Stückzahlen zwar nur auf Platz sieben, aber in Westeuropa, wo Peugeot und Citroën fast 80 Prozent ihrer Fahrzeuge absetzen, ist das Unternehmen schon auf Platz zwei vorgerückt. Im ersten Halbjahr 2002 erreichte PSA hier schon 15 Prozent Marktanteil und hat damit Riesen wie General Motors/Opel und Ford deutlich abgehängt. Nur der VW Konzern (VW, Audi, Skoda, Seat) konnte in Westeuropa mehr Autos verkaufen - allerdings mit fallender Tendenz.