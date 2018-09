Der FDP-Ehrenvorsitzende Otto Graf Lambsdorff hat Jürgen Möllemann aufgefordert, nach seinem Abgang als stellvertretender Bundesvorsitzender auch vom Amt des nordrhein-westfälischen Parteichefs zurückzutreten. "Er hat zu großen Schaden angerichtet, um das bleiben zu können", erklärt Lambsdorff in einem Interview mit der ZEIT.

Das schlechte Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl führt er auch auf eine mangelnde inhaltliche Profilierung zurück: "Da hatten wir in diesem Wahlkampf wohl doch einige Defizite", so Lambsdorff. "Wir hatten das beste Programm von allen Parteien, was übrigens auch vielen ausländischen Beobachtern aufgefallen ist. Aber so richtig zu Gehör gebracht haben wir unsere Argumente nicht." Das gelte beispielsweise für den Bereich der Arbeitsmarktpolitik aber auch für das Thema "Innere Sicherheit".

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, fordert von der Bundesregierung für die angekündigte Gesundheitsreform ein Vorgehen wie bei der Reform der Arbeitsverwaltung: "Der Kanzler wäre gut beraten, für die anstehende Gesundheitsreform etwas ähnliches wie die Hartz-Kommission einzuberufen", erklärt er gegenüber der ZEIT. Auf diese Weise könne die Politik gegenüber dem Druck der Interessengruppen am ehesten bestehen. In der SPD und bei den Grünen gibt es bereits ähnliche Überlegungen.

Der belgische Mediziner Frank Comhaire, Leiter der Andrologie im Universitätskrankenhaus in Gent, ermöglicht Paaren die Geschlechtswahl ihres zukünftigen Kindes - erstmals wird damit in Europa praktiziert, was in den USA schon länger üblich ist: Spezielle Maschinen sortieren die Spermien nach ihrem Chromosomensatz. Seit dem vergangenen Dezember sind in Gent 15 Frauen in Behandlung, und zwar "aus ganz Europa", sagt Comhaire der ZEIT. Die Erfolgsaussichten der 6000 Euro teuren Methode sind allerdings gering: Nur in 20 Prozent aller Fälle kommt es tatsächlich zu einer Schwangerschaft, vier von fünf Paaren geben ihr Geld umsonst aus.

Die Geschlechtswahl lässt sich mit dem Samenseparierer deutlich beeinflussen: Paare, die ein Mädchen wünschen, haben bei einer Schwangerschaft eine 88-prozentige Chance auf ihr gewünschtes Geschlecht. Wer Jungen bevorzugt, kommt auf 73 Prozent Treffsicherheit. "Wer 100-prozentige Sicherheit wünscht, muss eine Präimplantationsdiagnostik (PID) machen", sagt Comhaire.

Diese - in Deutschland derzeit verbotene - Methode des Gen-Checks wird bei der künstlichen Befruchtung normalerweise dazu eingesetzt, Krankheiten eines Embryos zu erkennen, bevor dieser der späteren Mutter implantiert wird. Wie DIE ZEIT berichtet, wird die PID allerdings schon länger auch für die Geschlechtswahl eingesetzt: Ein Report des PID-Komitees der Europäischen Gesellschaft für Reproduktion und Embryologie (ESHRE) belegt, dass von 25 Zentren der Reproduktionsmedizin weltweit bereits drei die Geschlechtsselektion per Embryonenkontrolle praktizieren.

Steven Pinker, der Popstar unter den amerikanischen Wissenschafts-Bestsellerautoren, hat in den USA und Großbritannien sein neues Buch "The Blank Slate" ("Die leere Tafel") veröffentlicht. Er setzt darin eine seit zwei Jahrzehnten schwelende Kontroverse mit Sozialwissenschaftlern und Intellektuellen fort, die bis heute die Macht der Gene bestreiten. Der ZEIT gegenüber sagt der Kognitionspsychologe: "Der genetische Determinismus ist nur eine Chimäre, den Anhänger der Tabula-rasa-These als Teufel an die Wand malen. Statt anzuerkennen, dass einige Tendenzen unseres Verhaltens angeboren sind, behaupten Evolutionspsychologen dogmatisch, alles Handeln sei von Genen gesteuert. Diese verzerrte Sichtweise ist natürlich Unsinn."