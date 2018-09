Anfang August hatte das türkische Parlament per Verfassungsänderung die Todesstrafe abgeschafft und den Weg freigemacht zum Unterricht von Minderheitensprachen, allen voran des Kurdischen. Natürlich hofften die Türken, dass sich die Tür zur EU-Mitgliedschaft damit ein Stück weiter öffnen werde. Doch die Politiker in Europa üben sich in Zurückhaltung. Sie überlassen das Feld konservativen Meinungsführern, die zum Zwecke der Ausgrenzung das alte Lied von der Exklusivität und Sublimität der europäischen Kultur neu anstimmen.

In der ZEIT hat der Historiker Hans-Ulrich Wehler diese bekannte Argumentationsfigur getreulich nachgemalt und aufgereiht, was der Türkei so alles fehle zum Europaformat: die jüdisch-griechisch-römische Antike, das Christentum, die protestantische Reformation, die Renaissance, die Aufklärung und die Wissenschaftsrevolution. Das sollen die historischen Bausteine sein, aus denen das gemeinsame Haus Europa errichtet worden ist. Wirklich?

Hätte die Union entstehen können, wenn ihre Gründungsväter sich einer solch selbstzufriedenen Nabelschau hingegeben hätten? War es nicht gerade das Wissen um die Katastrophen Europas, das sie sprachliche, kulturelle, religiöse und historische Gräben überwinden ließ und einen Neuanfang erst möglich gemacht hat? Ging es Robert Schuman und Konrad Adenauer tatsächlich um die Festschreibung von partikularen Traditionen oder vielmehr um die Formulierung von Werten, die keinem Land und keiner Region in die Wiege gelegt worden waren? Die wirklichen Werte Europas sind jene, zu denen auch Europa erst nach schrecklichen Fehlern gefunden hat, die keiner für sich reklamieren kann, die man nicht besitzt, sondern zu denen man sich nur bekennen kann?