Ohne die Inszenierung seines Erscheinens kommt heute kein Großwerk des Pop mehr auf den Markt. Bei Peter Gabriel umfasste die Chronik einer angekündigten Veröffentlichung volle zehn Jahre. Nach Meldungen über kreative Krisen und Pausen, nach Verzögerungen und Verschiebungen wurden Computerbesitzer zu ersten Ohrenzeugen erkoren: Einfach auf petergabriel.com klicken und sich in den Full Moon Club eintragen, schon bekam man einmal im Monat für eine Nacht Ausschnitte aus der neuen Platte Up zu hören. Auch wieder eine hübsche Meldung: 20 000 horchen schlaflos. Willkommen im Vollmondverein.

Beim Spiel mit Symbolen macht Peter Gabriel so schnell niemand etwas vor.

Schon bei seiner alten Band Genesis verstand er es - damals noch mit den Mitteln von Fingerfarben und Pappmachee -, als wandelndes Gesamtkunstwerk zu beeindrucken. Heute ist er ganz vorn dabei, wenn es darum geht, die Möglichkeiten des Multimedia-Zeitalters zu nutzen. Man könnte sogar noch weiter gehen und sagen: Erst im Internet hat die bei Genesis besonders prachtvoll erblühte Hippie-Exzentrik der Siebziger ihr eigentliches Medium gefunden. Technik und Mensch, elektronische Leitungen und Nervenbahnen verschwistern sich zur Vision einer neuen Ganzheit, in der sich Zahlenmystik ebenso bequem unterbringen lässt wie Reste von Sendungsbewusstsein und psychologische Esoterik: War der Vollmond nicht schon unseren Vorvätern und -müttern ein Bild für die Sehnsucht nach Grenzenlosigkeit?

Der Unterschied zu damals: So viel Ausgeflipptsein erfordert viel Realitätstüchtigkeit. "Ich lerne erst jetzt, nein zu sagen", sagt Gabriel, der schon während der Fahrt vom Münchner Flughafen zum Hotel auf dem Rücksitz einer Limousine erste Interviews gibt. Das ist praktisch und spart Zeit. Ein kunstvoll gezwirbelter Spitzbart gibt seinem Gesicht etwas wurzelig Niedliches - unser aller Lieblingsdruide, noch immer verschworen mit den Mächten von Pilzen und Kräutern. Der rasierte Kopf mit dem ergrauten Resthaar dagegen signalisiert mönchische Askese.

Nein zu sagen, erläutert er gemessen, bedeute für ihn, der eigenen Leidenschaften Herr zu werden. Keine ganz leichte Aufgabe, selbst nach über 20 Jahren im Geschäft nicht. Die meisten der vielen Projekte, die er zeitgleich verfolgt, sind schließlich Geschöpfe seiner eigenen Interessen. Wo viel Neigung waltet, entsteht reichlich Energie, aber auch schnell Konfusion, und dass mittlerweile sehr viel Geld im Spiel ist, macht Gabriel zu keinem erkennbar fröhlicheren Menschen. Im Gegenteil. "Das Paradies ist verloren.

Die Welt nur noch Schmutz", raunt er auf seiner viel beachteten CD-ROM Eve.

Da heißt es: Carpe diem. Seit dem Welterfolg des letzten rein musikalischen Albums So in den Achtzigern hat Gabriel den Konflikt zwischen dem Multimillionenvermögen, das auf seinem Bankkonto liegt, und den Idealen, die ihn nach wie vor erfüllen, durch Investitionen in allerhand utopische Projekte zu lösen versucht. Auch hier trifft sich weltanschaulich Bewährtes mit neuesten Managementphilosophien: Die Peter-Gabriel-Unternehmensgruppe besteht aus einzelnen Kreativzellen, die, organisch vernetzt, zugleich als ganz persönliches Zukunftslabor funktionieren. In Kleingruppen wird an der Verzahnung von Multimedia-Technologie und Multikulti-Utopien gewerkelt. Und an der Indienstnahme schöner Künste.