Auf Politik kann Julia verzichten. Die Themen, über die sie Bescheid wissen will, stehen im Wirtschaftsteil der Zeitungen. In der Wirtschaft, sagt sie, gäbe es noch Menschen, die etwas bewegen und entscheiden. Die Berliner Politik dagegen hat mit dem Arbeitsleben, so wie sie es in sieben Berufsjahren kennen lernte, wenig zu tun. Weil sie nicht das Gefühl hat, dass die Politiker das schon begriffen hätten, beschloss sie, am 22. September nicht wählen zu gehen. Sie findet das konsequent, aber sie spürt auch, dass sie es erklären muss. Denn eigentlich ist sie mit ihren 33 Jahren ein typisches Gewächs von Schröders Neuer Mitte. Als Personalleiterin in einer Fabrik mit 300 Mitarbeitern ist sie eine junge Führungskraft auf dem Weg nach oben. Ich bin alles, was die moderne Wirtschaft fordert, sagt sie in einem Ton, der zwischen Selbstbewusstsein und Zynismus schwankt, mobil, flexibel, lerne ständig weiter und bin in keiner Routine erstarrt. Ein high potential nennt man das in ihren Kreisen.

Aus dem Elternhaus kann sie die Verachtung, mit der sie über Politik spricht, nicht haben. Für ihre Familie war es immer selbstverständlich, zur Wahl zu gehen. Zu Hause wurde sparsam gelebt, aber das Leben war sozial gesichert.

Ihr Vater war Beamter. In der ländlichen Kleinstadt, in der sie aufwuchs, war die Welt noch einigermaßen heil, Arbeitslosigkeit nur die Schuld der Faulen.

Als sie ihr Diplom als Wirtschaftswissenschaftlerin machte, Schwerpunkt Personalwesen, pfiff der Wind des Wandels zwar längst durch die Unternehmen, aber dass er Strukturen auflöste, die früher ein ganzes Arbeitsleben prägten, hatte in der Universität noch niemand gemerkt.

Ihre erste Stelle fand sie in der Personalabteilung eines internationalen Elektronikunternehmen. Damals dachte sie noch, in ihrem Job ging es um die Pflege der human resources. Aber sie kam in eine Arbeitswelt, die unsicher geworden war.

Acht Tage bevor sie zum ersten Mal zur Arbeit ging, rief ihre zukünftige Chefin sie an: Die Firma sei an die Amerikaner verkauft, aber keine Angst, in dem übrig gebliebenen Betriebsteil sei ihr Job sicher. Nach einem halben Jahr wurde ihr aufgetragen, sich Gedanken über einen Stellenabbau zu machen, 200 Mitarbeiter sollten gehen. Schlimm sei es erst geworden, erzählt sie, als sie die Gekündigten auffordern musste, die Aufhebungsverträge zu unterschreiben: Ich war gerade ein Jahr im Betrieb, als ich 50-Jährigen sagen musste, sie könnten ihre Koffer packen. Ich fand das so anmaßend. Manchmal habe ich mir meine Eltern vorgestellt. Da sitzt eine Göre vor ihnen, die 30 Jahre jünger ist, und die erzählt ihnen, dass ihr Job weg ist.

Zwei Monate führte sie diese Gespräche. Dann war Weihnachten, und sie wurde krank. Der Job ging ihr an die Nieren. Wenn sie heute zurückblickt, will sie von Enttäuschung nichts wissen. Weil in ihrer Firma ständig restrukturiert wurde, konnte sie Erfahrungen sammeln, die anderen Personalleitern fehlen.