Touristen und Geschäftsleute, die nach einem Besuch der USA noch immer die grüne Ausreisebescheinigung im Pass haben, müssen bei der nächsten Einreise mit Problemen rechnen (siehe auch ZEIT-Artikel Abgewiesen!). Liegt die grüne Karte (offizielle Bezeichnung: I-94 W) also noch im Pass, muss sie ausgefüllt und zusammen mit einer Fotokopie der Bordkarte an folgende Adresse geschickt werden: Amerikanisches Generalkonsulat, INS, Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main. Sollte die Karte nicht mehr auffindbar sein, muss das amerikanische Generalkonsulat in Frankfurt schriftlich informiert werden. Kurz mitteilen, dass die grüne Karte verloren wurde, das Ausreisedatum hinzufügen sowie den Namen der Fluglinie. Weitere Fragen beantwortet die Visa-Informationshotline der US-Botschaft unter der Telefonnummer 0190-85 00 55.

Über den Rand des Seniorentellers hinaus blickt man in den österreichischen 50plus-Hotels. Die angeschlossenen Häuser, zum Beispiel in Salzburg, Stuben am Arlberg oder in der Steiermark, locken ihre angepeilte Zielgruppe mit individueller Betreuung, hohem "Bequemlichkeitsfaktor" und verzichten auf Einzelzimmerzuschläge. Aktuell im vielseitigen Programm sind unter anderem Wander- und so genannte Aktivwochen mit Tennis, Bridge, Golf und Wellness. Um den 1. Oktober, der zum Internationalen Tag der älteren Menschen ausgerufen wurde, darf die so geehrte Altersklasse zudem mit reduzierten Zimmerpreisen rechnen. Informationen: Tel. 0043-2735/553 50, Internet: www.50plushotels.at

Schön ist Graceland nur von außen. Drinnen herrschen Pomp und Kitsch. Das kümmert die Fans wenig, die es Jahre nach dem Tod des Hausherrn immer noch unverdrossen an diesen Ort zieht. Auf den Spuren Elvis Presleys wandelt auch der Hamburger Veranstalter Selectart Travel (Tel. 040/48 00 39 13) mit der siebentägigen Reise "Memphis Blues" (16. bis 22. November). Im ganz auf den King zugeschnittenen Programm enthalten: die obligatorische Pilgertour nach Graceland sowie Besuche in Musikclubs, typischen Restaurants und im Rock-'n'-Roll-Museum. Der Trip nach Memphis kostet inklusive Flug, Übernachtung mit Frühstück und Transfers 1295 Euro (pro Person im Doppelzimmer). Informationen im Internet: www.selectart.de