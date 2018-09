Inhalt Seite 1 — Adrenalinstöße für die Nato Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es bereitet viel Ärger, mit Verbündeten zusammen Krieg zu führen. Aber es ist um vieles besser, als ohne Verbündete allein zu kämpfen. Es scheint, als habe man sich jenseits des Atlantiks dieser Maxime Winston Churchills besonnen. Denn aus Washington kommen plötzlich Initiativen zur Wiederbelebung der Atlantischen Allianz. Die jüngste: Donald Rumsfeld schlug seinen Kollegen auf einem informellen Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Warschau zu Wochenbeginn eine neue Eingreiftruppe vor.

Mit der EU-Eingreiftruppe, die von 2003 an mit 60 000 Soldaten für Krisenmanagement und Friedenseinsätze zur Verfügung stehen soll, haben die Vorstellungen des Pentagon-Chefs wenig zu tun. Den USA schwebt eine Interventionstruppe in Brigadengrösse vor, also 3000 bis 5000 Mann stark, flexibel und schnell verfügbar - eine Kampftruppe, allzeit bereit für den weltweit geführten Antiterrorkrieg. Geht es nach den Amerikanern, wird der Plan auf dem Nato-Gipfeltreffen in Prag Ende November beschlossen.

Der Vorstoß löst unter den europäischen Verbündeten keineswegs nur Freude aus - aber diese sind kaum in einer Position, sich zu wehren. Wegen der Angriffe des 11. September hatte die Nato zum ersten Mal nach mehr als einem halben Jahrhundert die gegenseitige Beistandspflicht ausgerufen - und ward hernach kaum gebraucht.

Nicht einmal bei der Befriedung Afghanistans ließ sich eine Rolle für sie finden. Der Prager Gipfel wurde deshalb schon vor Monaten zum "Transformationsgipfel" erklärt: Die europäischen Partner sollen ihren schwächelnden Streitkräften Adrenalinschübe verpassen, die Nato für den Antiterrorkampf fit gemacht werden.

Was gerade das praktisch-konkret bedeuten soll, ist auch in der Schaltzentrale der Supermacht noch ziemlich unklar. Nur mit einem Thema soll das alles auf keinen Fall zu tun haben: mit den Kriegsplänen der USA gegen den Irak.

Richtig ist: Washingtons selbstbewusste Falken, allen voran der Verteidigungsminister, haben nicht die Absicht, sich jemals wieder ihre Bombenziele vom Nato-Rat abstempeln zu lassen, wie noch während des Kosovo-Lufteinsatzes geschehen. Andererseits, berichtet die Washington Post, freunde man sich in Regierungskreisen zunehmend mit dem Gedanken an, die Nato auf die eine oder andere Weise doch noch zu beteiligen. Sei es als Forum, um eine politische Gesamthaftung zu organisieren. Sei es als zentrale Abrufstelle für besondere militärische Fähigkeiten (etwa Kampftruppen oder mobile Bio- und Chemiewaffenlabore wie den deutschen Spürpanzer Fuchs). Sei es als bewährte Truppenbereitstellerinstanz für peace-keeping and nation-building. Mancher stellt sich vor, der Nato demnächst Koordinierungsaufgaben bei der internationalen Friedenstruppe in Kabul zu übertragen, um Amerika und andere Verbündete zu entlasten.

Zunächst wird man sich allerdings in Washington einigen müssen, was man von der Nato will