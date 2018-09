Die Wahl ist gelaufen - und Edmund Stoiber bleibt in Bayern. Gut für ihn, denn so braucht er sich in Berlin nicht mit gewissen kritischen Journalisten herumzuschlagen, die ihm schon während des Wahlkampfs in hehrer Absicht auf die Pelle rückten. Bekannt dafür wurden die freien SFB-Autoren Markus Weller und Chris Humbs. Sie produzierten eine Grimme-Preis-verdächtige O-Ton Reportage für die ARD - einen Film ohne Kommentierung, der einen echten, unverstellten Stoiber zeigte, wie sich ihn Stoibers Wahlkampfchef Michael Spreng gewünscht hatte. Dumm nur, dass sich die christlichsoziale Presse-Entourage bereits nach dem zweiten Drehtermin als Zensurabteilung entpuppte, die - wie auch bei vielen späteren Gelegenheiten mit TV- und Zeitungsjournalisten - eine Staatskrise probte, um die Veröffentlichung angeblich ungünstiger Stoiber-Zitate zu vermeiden. Stoiber hatte den ARD-Journalisten im Aufzug mit einem Augenzwinkern angedroht, sie umzubringen. Humbs und Weller haben den Satz verwendet, die Arbeit überlebt - und sind zu wahren Helden des Wahlkampfs geworden. Mitten in Deutschland kämpften sie sechs Monate lang gegen die Zensurbestrebungen des Stoiber-Teams. Ob die ARD ihre neue Art der offenen Berichterstattung in vier Jahren wieder zulässt, ist unsicher. Die ARD-Sender werden wohl noch länger darüber streiten - dabei besteht kein Zweifel, dass nicht die mäßig spannenden Rededuelle, sondern die schonungslose Stoiber-Dokumentation das wirklich Innovative im Medienwahlkampf 2002 war.