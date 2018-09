Inhalt Seite 1 — Unter Mädchenhändlern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus familienpsychologischer Sicht sind die Wagners nicht zu beneiden.

Kaum treten sie auf die Bühne, sind sie giftig entzweit und wirken dazu verdammt, die Opern ihres Altvordern im gemeinen Leben nachzuspielen. Sind die Intrigen des Clans nicht exemplarisch im Ring des Nibelungen abgehandelt?

Hat die Panzergesinnung, mit der Wolfgang, der Patriarch, jedem fremden Einfluss auf Bayreuth wehrt, nicht längst Wotans Züge angenommen? "Ich lasse die Jugend frei walten", hat er denn auch sehr wotanisch das Opernregiedebüt seiner jüngsten Tochter kommentiert. Mit Katharina, 24, Kind aus Wolfgangs Ehe mit Gudrun Wagner, scheint nun die verwaiste Partie der Brünnhilde besetzt. Sie hat (nach diversen Semestern Theaterwissenschaft und einigen Regiehospitanzen am Grünen Hügel und bei Harry Kupfer in Berlin) ihre erste Oper inszeniert. Sie hat sich ins Tollhaus der Regie begeben, die Märchenhandlung ungehorsam ins realistische Jetzt gewuchtet und auf häusliche Ästhetik keine Rücksicht genommen. Der fliegende Holländer in Würzburg: Das ist bei ihr eine trostlose Ballade auf Einsame und Verführte, auf Getriebene und Vertriebene unserer Tage. Eine Oper für Einwanderungsbehörden.

Ein Mann wird gesucht, sein Steckbrief hängt an jeder Wand, er ziert auch die Zettel auf den Tischen der Kaschemme, in der finstere Gestalten einstweilen noch die Zeit totschlagen. Sie basteln Papierschiffchen daraus. Kohle machen sie mit krummen Dingern. Der Krummste ist Daland, der Geschäfte im Mädchenhandel tätigt - und sei's mit der eigenen Tochter Senta. Da trifft es sich, dass der Gesuchte plötzlich auftaucht. Daland ködert ihn mit einer Perücke, einer neuen Identität und einem Barbie-Püppchen. Hat der Fremde eine Wahl? Kaum klebt das Polaroid im gefälschten Pass, fällt Daland gierig über den Koffer des Holländers her. Der Mann reagiert nicht. Er will nur ankommen, irgendwo. Ralf Lukas singt diesen zermürbten Suchenden mit schmerzlicher Lauterkeit.

Daraus entwickelt Katharina Wagner eine rasante, unsentimentale Story, die auf alles verzichtet, was ihr Urgroßvater sehen wollte. Kein Schiff wird kommen, kein Spinnrad wird kreisen, keine Liebe bis in den Tod währen. Der Holländer ist weder Seemann noch ewiger Jude, er ist der Mann mit Koffer, schwarzem Mantel und unendlicher Müdigkeit. Senta muss ihm erst einmal einen Kaffee kochen, nachdem Daland (mit lächelnder Heimtücke im Timbre: Kristof Borisewitz) sie gegen ihren Willen nuttig angehübscht hat. Dieser Fremde ist nicht der vom Fahndungsfoto, da ist kein Funken Liebe oder mädchenhafte Begierde, da ist nur hilflose Dienstbarkeit unter der blonden Barbie-Perücke.

Aber da ist auch ein anrührender Rest von Mitleid, ein trauriges Einvernehmen: zwei Betrogene, mit falschem Kopfputz füreinander in die Ödnis geschickt.

Die Regisseurin entwickelt das erstaunlich differenziert, auch mit heiter-ironischen Reflexen auf Heine, Wagners Impulsgeber für seine Oper.