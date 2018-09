Ist es nicht vielmehr umgekehrt? Haben die Deutschen so viel aus ihrer Geschichte gelernt, dass sie gegen Extremismus und Populismus immun geworden sind? Die Meinungsforscher bestätigen das nicht. Das Bedürfnis nach markigen Politikern, die für alle Probleme eine simple Lösung haben, ist in Deutschland nicht geringer als in anderen Ländern Westeuropas. An der Nachfrage liegt's also nicht, sondern am Angebot. Wenn aber Schill es nicht kann, wer dann? Sollte Möllemann vorgehabt haben, ein deutscher Haider zu werden, lag er gründlich daneben. Mit Antisemitismus lassen sich heute tatsächlich keine Wählermassen mehr mobilisieren. Das Erfolgsrezept der Populisten in den Nachbarländern ist seit Jahren die Verquickung der Themen "Überfremdung" und Kriminalität. Ein Vorsitzender der Deutsch-Arabischen Gesellschaft kann diese Strategie gewiss nicht ausfüllen.

Ängste vor der "Islamisierung" Deutschlands wurden von den üblichen Verdächtigen geschürt: von der NPD und den Republikanern - aber auch von den Bibeltreuen Christen, die Muslime nicht ausweisen, sondern zum Christentum bekehren möchten. Doch Extremisten und religiöse Sektierer haben kein Gespür für stimmenträchtige populistische Rhetorik. Republikaner-Gründer Franz Schönhuber hingegen schon. Wählt Schröder, empfahl er. Der gehe zumindest einen "Deutschen Weg".