Nein, Markus Scheer ist nicht erschienen. Ein ärztliches Attest erlaubt ihm, seine Interessen nicht selbst vertreten zu müssen. Das passt ins Bild, ins leere Bild. Markus Scheer, einst strahlender Gründer und Vorstandsvorsitzender der Bochumer Phenomedia AG, eines Herstellers von Computerspielen, darunter das fast weltberühmte Moorhuhn, dieser Mann ist seit ein paar Monaten abgetaucht. Sei es, weil er die Staatsanwälte fürchtet, die ihn in U-Haft stecken könnten. Sei es, weil ihm seine Verteidiger dazu rieten.

Markus Scheers Phenomedia ist, wie so viele Höhenflieger des Neuen Marktes, abgestürzt. Und wie bei so vielen anderen war nicht die Angst vorm Fliegen schuld. Schuld waren Aktivitäten, die in Scheers Augen Visionen entsprangen und in den Augen anderer: krimineller Energie.

Hier, vor der 8. Zivilkammer des Landgerichts Bochum, geht es ganz banal um eine halbe Million Euro, und hier lässt sich ein erster Blick tun auf typische Sitten und Gebräuche der Phenomedia und des Neuen Marktes. Im Akquisitionsrausch hatte sich das Unternehmen vor zwei Jahren eine Firma in der Schweiz einverleibt und deren Eigner, Claude Cueni, einen Preis von vier Millionen Mark versprochen, aber nur drei Millionen gezahlt. Eine fehlt also noch, macht eine halbe Million Euro.

Vor ein paar Wochen hat Cueni alle damals veräußerten Rechte und Lizenzen zurückgekauft und auf seine Black Pencil Entertainment AG übertragen. Aber die alte Schuld sollen Phenomedia oder Scheer, ganz egal, nun bezahlen. Scheer bietet, nein: lässt bieten, zehn Prozent mit Besserungsschein, obwohl er die Schuld eigentlich bestritten hat. Claude Cueni versteht die Welt nicht mehr - hatte Markus Scheer doch gesagt: "Du hast das Wort von Markus Scheer." Der Richter versteht sehr wohl und entscheidet am nächsten Tag für den Schweizer. Erste Instanz. Man darf sicher sein, nicht die letzte.

Ein harmloses Verfahren, verglichen mit denen, die folgen werden und die sich alle um Unternehmen des Neuen Marktes drehen: Strafprozesse mit Vorwürfen von Bilanzfälschung über Untreue mit oder ohne Selbstbereicherung, Kursbetrug, Insiderhandel und Prozesse, in denen es um Schadenersatz geht, zu leisten nicht mehr allein von den Unternehmen, sondern auch von Vorständen und Aufsichtsräten. Pilot- und Grundsatzverfahren, zum Wohle einer "Aktienkultur", die ähnlich schnell verfällt wie die Kurse.

Die eigentliche Premiere geben am 17. Oktober Bodo Schnabel und seine Frau Ingrid, deren Münchner Comroad AG ihre Umsätze fingiert. Es folgen, am 4. November, ebenfalls in München, die Brüder Thomas und Florian Haffa, die ihren mittlerweile wiederbelebten Medienkonzern EM.TV in Grund und Boden wirtschafteten, Vorwurf: Kursbetrug. Ähnliche Beschuldigungen richten sich gegen Alexander Häfele und Gerhard Harlos, einst Herren der Augsburger Infomatec AG; der Termin ist noch nicht gefunden.

Derweil wühlen sich die Ermittler in ungezählten weiteren Fällen durch die Szene. Mitte April sind sie in Bochum angekommen. Ein Staatsanwalt samt drei Wirtschaftsreferenten, das Landeskriminalamt und eine Schar von Sonderprüfern kümmern sich seither um Markus Scheer und seinen Finanzvorstand Björn Denhard, um herauszufinden, was geschehen ist im Namen der Phenomedia; warum das Unternehmen am 16. April hatte wissen lassen, beide Vorstände seien entfernt und die Bilanzzahlen für 2001 möglicherweise "unrichtig". Was dabei herausgekommen ist, lässt sich fürs Erste in zwei Zahlen fassen: Im Frühsommer 2000, in der Hochzeit des Börsen-Hype, war Phenomedia an der Börse 400 Millionen Euro wert, heute sind es noch 1,43 Millionen.