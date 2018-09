Rechtsextremismus gilt gemeinhin als Männersache. Seit einigen Jahren scheint sich das zu ändern, vor allem in Ostdeutschland. Auf Neonazidemonstrationen tauchen immer mehr Mädchen auf. Im Bundesvorstand der NPD sitzen neuerdings zwei Frauen. Der bayerische Verfassungsschutz berichtet, innerhalb eines Jahres sei der Frauenanteil in den rechtsextremistischen Gruppen im Freistaat von 10 auf 16 Prozent gestiegen. Der Thüringer Verfassungsschutz registrierte gar einen Anstieg auf 20 bis 30 Prozent. Und die Göttinger Politologin Renate Bitzan, die sich seit langem mit dem Thema beschäftigt, konstatiert einen "Boom an Frauengruppen im rechtsextremen Lager". Verbindet man Schätzungen aus unterschiedlichen Quellen, so kommt man auf bundesweit mindestens 1500 rechtsradikale Frauen - ein Zuwachs, der die Verhältnisse in der rechten Szene deutlich ändern dürfte.

Es ist also sicher kein Zufall, dass von allen Internet-Foren des Wikingerversandes jenes mit dem Titel Nationale Mamis das meistgenutzte ist. Seit anderthalb Jahren schreiben sich dort Frauen aus Schleswig-Holstein, Hessen, Thüringen, Sachsen und sogar Österreich im Alter zwischen 17 und Mitte 30 - ihre mehr als 500 Einträge gewähren einen tiefen Einblick in das Denken rechter Frauen. Da geht es um Nuckeln, Neurodermitis und nordische Vornamen. Die Frauen zeigen niedliche Kinderfotos, sie erzählen sich von ihren Entbindungen und von den fremdenfeindlichen Witzen, die ihre Kinder später von den Vätern erzählt bekommen, von Alltagsproblemen. "Friggi" aus Wien beklagt, dass sie für ihren Nachwuchs keinen Kindergartenplatz bekomme: "Naja, brauchen ja die ganzen Kanaken und Sozialfälle." In der Folge überlegt das Forum, ob man nicht in Eigeninitiative reinrassige Kindergärten gründen solle. "Es gibt bestimmt auch viele ,normale Eltern', denen der Ausländeranteil in den Kindergärten zu groß ist", schreibt "Triskele" aus Hessen. "Ich war schon auf der Gemeindeverwaltung, doch die sagten mir, das ginge nicht."

Medizinisch Interessierte helfen mit beim "Braunen Kreuz"

Muss das Bild von der Männerdomäne Rechtsextremismus korrigiert werden? Richtig ist, dass rechte Gewalt weiterhin fast ausschließlich von Männern ausgeübt wird. Die aktuellste Studie hierzu, erstellt vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, beziffert den Anteil weiblicher Täter auf unter sechs Prozent. Trotzdem sind Frauen oft an Prügeleien beteiligt, berichten Sozialarbeiter aus Skinhead-Cliquen: Die Mädchen beschweren sich bei ihren Jungs über tatsächliche oder eingebildete Beleidigungen, hetzen sie auf, Vergeltung zu üben, und verarzten hinterher die Wunden. Richtig ist außerdem, dass rechtsextreme Parteien bei Wahlen stets doppelt so viele Stimmen von Männern bekommen wie von Frauen. Auch bei den Parteimitgliedern sind Frauen mit zehn bis zwanzig Prozent deutlich unterrepräsentiert. (Was aber in der CSU mit 17 Prozent Frauenanteil kaum anders ist.)

Bei rechtsextremistischen Einstellungen hingegen haben Studien nie wirkliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen finden können. Einige Untersuchungen ergaben sogar bei weiblichen Befragten (und hier vor allem bei den älteren) eine höhere Zustimmung zu fremdenfeindlichen und autoritären Aussagen. Demnach lehnen es Frauen eindeutiger ab als Männer, dass ihr Kind einen Menschen jüdischen Glaubens, türkischer Abstammung oder dunkler Hautfarbe heiratet.

Gemeinschaften rechtsextremistischer Frauen, oft nach dem Vorbild von Hitlers Bund Deutscher Mädel, hat es in der Bundesrepublik immer gegeben, sie konkurrierten miteinander - und befehdeten sich meist. Seit einigen Jahren aber ist es dank Internet einfacher, Kontakte zu knüpfen und auch über große Entfernungen zu halten. Neu ist zudem, dass sich Organisationen mit unterschiedlichen Frauenbildern und unterschiedlicher Ausrichtung bilden. Mittlerweile kann jede rechte Frau eine Gemeinschaft Gleichgesinnter finden: Es gibt altbackene Kaffeekränzchen für braune Omis. Wer für rechtsextremistische Häftlinge Päckchen packen möchte, ist bei der Hilfsgemeinschaft Nationaler Gefangener (HNG) gut aufgehoben. Medizinisch Interessierte können beim "Braunen Kreuz" mitmachen, dem "Nationalen Sanitätsdienst". Speziell auf Mütter zugeschnitten ist die Gemeinschaft Deutscher Frauen (GDF), auf deren Internet-Seite putzige Hündchen mit dem Schwanz wackeln. Wer (noch) keine Kinder hat, kann sich dem Freien Mädelbund anschließen. Und ein paar von den härteren Mädchen haben die Skingirl-Union Deutschland gegründet. Parallel dazu steigt die Zahl so genannter Fanzines, schülerzeitungsähnlicher Szeneblättchen, von und für Frauen, mit Namen wie Triskele, Das treue Mädel, Aryan Sisterhood oder Freyja.

Längst vorbei sind die Zeiten, als es bei der extremen Rechten nur ein Frauenbild gab: die treusorgende Mutter am heimischen Herd, die dem Manne gehorsam zu dienen habe. Inzwischen fordert selbst die NPD "eine Frauenpolitik, die den Frauen und Mädchen volle Gleichberechtigung einräumt". Im Bundestagswahlprogramm 2002 stand - zunächst ganz geschlechtsneutral: "Einer der Partner soll sich vollständig der Kindererziehung widmen können"; doch ein paar Zeilen weiter hieß die staatliche Leistung, die diesem Zweck dienen soll, schon wieder "Muttergehalt".