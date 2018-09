Pleuger:

Ich war natürlich kein Vizeaußenminister, sondern ich war zunächst politischer Direktor und damit einer der engsten Berater des Ministers und später Staatssekretär. Da haben sie dann auch noch andere Aufgaben. Sie müssen z.B. diesen Laden hier intern am Laufen erhalten. Der Minister hat immer gesagt: ‚Sie sind auch Hauswesir hier, und da ist natürlich was dran. Wenn ich auf die letzten vier Jahre zurückblicke, da muss ich einmal sagen, das waren die aufregendsten und spannendsten vier Jahre meines Berufslebens. Und das lag natürlich nicht nur an uns selber, sondern es lag auch an den Zeitläufen. Die letzten vier Jahre haben dadurch in Deutschland und in der Außenpolitik mehr verändert als in den letzten 40 Jahren....



....mehr als zu Mauerfall-Zeiten?



...in mancher Hinsicht, ja. Der Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands ist natürlich ein einmaliges historisches Ereignis, das weit herausragt. Das lässt sich, glaube ich, mit nichts anderem vergleichen. Aber in der Folge haben sich hier politisch-psychologische Entwicklungen ergeben, die vierzig Jahre lang in dieser Form und in dieser Schnelligkeit nicht stattgefunden haben.



Was war denn das neue Moment dieser Jahre? Dass die Bundesrepublik sich international öffnen müsste? Man könnte ja auch meinen, die Republik war schon lange erwachsen. Sie waren als junger Diplomat Mitarbeiter der deutschen UNO-Vertretung in New York; Sie waren sozusagen Teil dieses Erwachsenwerdens. Und das war schon 1970!



Wir haben aber in den 70er und 80er Jahren internationaler nicht die gleiche Rolle gespielt, wie in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren, insbesondere in den letzten vier Jahren. Es hat auch noch niemals eine solch hohe und dichte Anforderung an deutsche außenpolitische Verantwortung gegeben wie in diesen vier Jahren. Sie müssen bedenken, als 1999 diese Regierung zunächst mal in Brüssel mit einer gestürzten Kommission konfrontiert wurde, da mussten wir ohne große Erfahrung dafür sorgen, dass eine neue Kommission installiert wurde. Wir hatten nämlich die Präsidentschaft in der Europäischen Union. Daneben hatten wir – und das hat es vorher noch nie gegeben - gleichzeitig die Präsidentschaft bei den G 8, das heißt, bei den acht größten Industriestaaten der Welt...



....und das alles mit Auszubildenden, mit Azubis an der Regierung...!





....die sich ja zum Teil am Anfang der Präsidentschaft in der EU auch eher etwas undiplomatisch – um noch mal mit dem Begriff zu spielen – verhalten haben!