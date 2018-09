Einem alten Buchbinder keimt der Verdacht, dass das Blätterproblem leicht zu lösen wäre, wenn die Verleger bei der Planung neuer Bücher gewisse merkantile Überlegungen weniger in den Vordergrund rückten. Wenn man ein Buch für 20 oder 25 Euro verkaufen will, muss es vier Zentimeter dick sein, sonst sähen die potenziellen Käufer kein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis, denken die Verleger. Gibt das geringe Volumen eines wenn auch noch so geistreichen Manuskripts bei der Verwendung weichen, geschmeidigen und folglich dünnen Papiers diese Dicke nicht her, greift man in die Trickkiste und druckt auf voluminöses, sperriges Papier, das gleichwohl nicht schwerer ist als dünneres. Papier wird nach Gewicht gehandelt. Man sieht, auch bei Büchern wird der Penunze meist ein höheres Gewicht beigemessen als dem hohen Geist.

Gerhard Wurster Buchbindermeister Schallstadt-Mengen

Ihr Problem, Herr Glaser, hat nichts mit einem Fehler im Buch-System zu tun, sondern mit dem Geld-System. Ein Buch benimmt sich nur dann manierlich, wenn es fachgerecht gebunden wurde. Dazu gehört unter anderem (!), dass die Laufrichtung des Papiers beachtet wird. Die Laufrichtung ist die Lage der überwiegenden Anzahl der Papierfasern in einem Papierbogen. Sie entsteht bei der Papierherstellung, wenn die Fasern im Papierbrei sich in Bewegungsrichtung der Papiermaschine auf das Sieb legen.

Wenn die Laufrichtung parallel zum Buchrücken liegt, hat das Buch gute Chancen, blätter-, aufschlag- und lesbar zu sein. Der Buchhersteller wird also darauf achten. Wenn aber das gewünschte Buchformat und die Seitenzahl nicht mit Format und Liefermengen des gewünschten Papiers zusammenpassen, entsteht beim Schneiden des Papiers leicht hoher Materialverlust.

Nur allzu oft wird dann die Funktion der Wirtschaftlichkeit geopfert und das Papier gegen die Laufrichtung verarbeitet. Handhabung und Lesbarkeit sind dann zumindest eingeschränkt. Das wissen alle BuchbinderInnen in Handwerk und Industrie und würden dieses Wissen des ersten Tags der Lehre sicherlich auch immer gerne anwenden - wenn sie denn dürften.

Susanne Krause Hamburg