Am Ende steht sie ganz für sich vorn an der Rampe, Christine, die alles verloren hat, den Geliebten an einen sinnlosen Tod - und den Glauben, von ihm geliebt worden zu sein, an die schockierende Erkenntnis, dass er sein Leben wegen einer anderen weggeworfen hat. Der Blick auf die steinerne Leere der Bühnengruft (Henrik Ahr) ist nun verhängt, der Vorhang hat sie alle verschluckt, den Vater, die Freunde, die Nachbarin, diese ganze Society der Ach-so-Normalen, der Abwiegler, der Wird-schon-wiederwerden-Beschwichtiger.

Maren Eggert ist allein mit ihrer nackten Verzweiflung, doch sonderbar, sie lächelt jetzt, etwas maskenhaft zwar, aber wie befreit von schmerzender Ungewissheit. Noch arbeiten die Emotionen heftig in ihr, noch einmal rutscht ihr der Kopf nach vorn weg, dann hebt sie vorsichtig die Arme, reißt sie hoch, blickt sehnsüchtig in den Himmel. Black, Ende des bürgerlichen Trauerspiels.

Es ist, für Arthur Schnitzlers Liebelei, ein wahrhaft irritierendes Finale im Hamburger Thalia Theater - weitab von aller Fin-de-Siècle-Schwermütelei, von allem Wiener Vorstadtmädel-Weh. Die Regie entwirft, mit kühlem Herz und knappen Gesten, das Bild einer lächelnden Siegerin am Grab aller Illusionen: Im Scheitern der Hoffnung ist es doch das Überleben einer großen Ernsthaftigkeit, einer unbeugsamen Wahrhaftigkeit. Immer deutlicher bekennt sich der radikale Skeptiker Michael Thalheimer als Moralist, der Anatom klassischer Stücke als Botschafter eines neu-alten Wertebewusstseins. In Maren Eggert hat er dafür die eindrucksvolle Protagonistin: Kein süßes Hascherl, keine erotische Männerfantasie, vom ersten Moment an spielt sie, in hellen Jeans und stummem Trotz, eine moderne junge Frau, die unter lauter Abenteurern, Gefühlspantomimen, unter lauter routinierten und resignierten Realisten die Einzige ist, die nicht ausweicht in die kommode Unverbindlichkeit der Partygesellschaft.

Worte lügen, Körper sagen die Wahrheit - das ist das Credo des Regisseurs, er hat es von Liliom über Emilia Galotti bis Kabale und Liebe kunstvoll durchdekliniert (und muss nun aufpassen, dass ein Stil nicht zur Manier versteinert). Auch in Liebelei sprechen Haltungen für sich: Virtuos komisch wedelt Fritzi Haberlandt ihre Mizi über die Bühne, wie ein schräges Fragezeichen hängt Felix Knopp als Leichtfuß Theodor in seinem Anzug, und Hans Löw, Christines Liebhaber Fritz, tastet sich zärtlich Brust und Bauch ab - Narziss mit Restsehnsüchten. Die stärkste Szene des kurzen Abends: wie zuerst Christine in jäher Lust den passiv, mit hängenden Armen dastehenden Geliebten umklammert und kurz darauf er seine nun wie leblose, todtraurige Freundin im Liebesakt anspringt - ein großes, stummes Bild für die Ungleichzeitigkeit der Gefühle, das Vergebliche und Gewalttätige der Leidenschaft.

In solchen Momenten zeigt sich Thalheimers ganze Stärke: Er reduziert Stücke rigoros auf ihren Kern und findet dafür extreme körpersprachliche Chiffren, die den Verlust an Psychologie und Stimmung kompensieren. Seit Hans Hollmanns fast schon legendärer Baseler Inszenierung aus den siebziger Jahren hat kein Regisseur mehr Schnitzlers Liebelei so konsequent vor der Realismus- und Sentimentalitätsfalle bewahrt.