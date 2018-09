Inhalt Seite 1 — Die unbestimmte Wut auf alles Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist eine dieser Geschichten, die man sich häufiger im deutschen Kino wünschen würde. Sie handelt von Leuten, die in den Medien eigentlich nur dann auftauchen, wenn sie irgendwo im Brandenburgischen wieder einmal einen Asylanten halb tot- oder totgeschlagen haben oder das Skelett eines ihrer Altersgenossen in einer Jauchegrube gefunden wurde. Eine dieser Geschichten also, die in diesem Land durchaus auf der Straße liegen, auch wenn sich selten ein Regisseur danach bückt. Der Regisseur Winfried Bonengel hat sie in der Biografie (Die Abrechnung) des ostdeutschen Exnazis Ingo Hasselbach gefunden und versucht, dessen extremistischen Entwicklungsroman als Genrefilm aufzubereiten.

Schon einmal, vor knapp zehn Jahren, beschäftigte sich Bonengel in seinem Dokumentarfilm Beruf Neonazi mit der Psychostruktur eines Rechtsradikalen. Zu Recht warf man ihm vor, dass er zu seinem aalglatten Protagonisten Ewald Althans und dessen demagogischen Wortfontänen keine Haltung einnehme. Dem Nazi gelang es, Bonengels formale Unentschlossenheit für seine Selbstdarstellung zu nutzen. Dies ging so weit, dass Althans in der Gaskammer von Auschwitz-Birkenau vor laufender Kamera die Existenz der Konzentrationslager bestreiten konnte, ohne dass ihm der Film dabei irgendetwas entgegensetzte. In seinem ersten Spielfilm Führer Ex, der gewissermaßen die fiktionale Vorgeschichte dieses Dokumentarfilms erzählt, hat Bonengel nun ein ähnliches Problem.

Solange seine Protagonisten einfach ostdeutsche Jugendliche sind, kleine Angeber mit einer unbestimmten Wut auf alles, was irgendwie nach Autorität aussieht, kommt Bonengel ihnen nahe. Gerade die erste Hälfte von Führer Ex ist noch getragen von jener Mischung aus Aggressivität und Melancholie, die ein vertrautes Gefühl der Adoleszenz ergibt. Die beiden Freunde Heiko und Tommy pinkeln zu Beginn zwar ganz forsch auf ein paar Exemplare der Parteipostille Neues Deutschland, tun ansonsten aber auch nichts anderes als alle jungen drifter auf der Welt: blaumachen, Mädchen kucken, trinken, ein bisschen Chaos verbreiten, sich an andere Orte sehnen. Im Ostberlin der achtziger Jahre prallt man mit dem Wunsch, etwas von der Welt zu sehen, allerdings sehr schnell am so genannten kapitalistischen Ausland ab.

Realsozialistische Enge gegen die Träume von der Ferne - Bonengel zeigt, wie sich der DDR-Staat seine eigenen Dissidenten heranzüchtet, indem er einem harmlosen rockigen Antigefühl mit der ganzen Wucht seines Sanktionsapparates begegnet. Für Bonengels Helden sind die Grenzen zwischen kleinen Provokationen und "asozialem Verhalten" plötzlich fließend, und ein rührend dilettantischer Versuch der Republikflucht bringt die Freunde ins Gefängnis.

Schon im Zuchthaus, das die ideologische Enge eigentlich weitererzählen und visuell verstärken müsste, beginnt der Geruch der realsozialistischen Wirklichkeit aus dem Film zu weichen. An seine Stelle tritt ein leicht amerikanisiertes Genretableau aus sadistischen Insassen, homosexueller Unterdrückung und einer autoritären Neonazibande.

Traumatische Erlebnisse wie eine schwule Vergewaltigung im Duschraum und monatelange Einzelhaft werden einen ohnehin schon mit ohnmächtiger Wut gefüllten jungen Menschen zweifellos nicht umgänglicher machen, doch die eigentliche Politisierung scheint im Gefängnis nicht stattzufinden. Genau das Umschlagen von der unbestimmten Wut in die ideologische Aufladung, eigentlich spannender Punkt, Peripetie und Bruch eines solchen Genrefilms, verschluckt das Drehbuch in einer dicken, schwarzen, staubsaugerhaften Ellipse. Am anderen Ende des Zeittunnels, der uns irgendwo im Ostberlin kurz nach dem Mauerfall wieder ausspuckt, begegnen wir Heiko als frisch gebackenem Neonazimännchen mit Halfter und Koppel, das mit sich überschlagender Führerstimme davon schwafelt, demnächst Außenminister des "Dritten Reiches" zu werden.

Nun ist eine fehlende Haltung gerade im Kino auch eine Haltung. Der Bilderbuchnazi erscheint so unvermittelt wie Kai aus der Kiste auf der lange Zeit recht unpolitischen Bildfläche von Bonengels Film. Geradezu schicksalhaft verknüpfen sich dadurch die spärlichen biografischen Informationen des Drehbuchs zu einer Art Primitiv-Sozialisation. Einer recht gewagten Allianz wird auf diese Weise die Verantwortung für den Ultrarechtsdrall zugeschoben: Der Jugend in der engen DDR, dem leicht lotterigen Lebenswandel einer Mutter, die ihrem Sprössling statt des Vaters eine Polonaise wechselnder ausländischer Liebhaber vorsetzt sowie der schwulen Repression im Knast.