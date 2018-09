Inhalt Seite 1 — Sonnig in der Krise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Geschichte der Grünen ist reich an Merkwürdigkeiten, derzeit ist wieder eine neue zu bestaunen: Zuerst manövrierte sich die grüne Parteiführung sehenden Auges in eine Existenzkrise, dann geriet der Start der zweiten rot-grünen Koalition zum spektakulären Fehlschlag – den Grünen geht es trotzdem blendend. Während ihrer ersten vier Regierungsjahre war es meist umgekehrt: Die Partei, die in der Koalition einiges durchsetzen konnte, kassierte eine Wahlniederlage nach der anderen. Doch seit dem Erfolg vom 22.September erreicht sie, unbeeinträchtigt von allen Turbulenzen, zweistellige Zustimmungswerte. Und dennoch wird ihr Parteitag in Hannover ein Krisenparteitag. Er muss Antworten geben auf das personelle Dilemma an der Spitze und auf die inhaltliche Orientierungsschwäche der Partei zu Beginn ihrer zweiten Regierungsperiode.

Zur Erinnerung: Die Grünen haben mit Claudia Roth und Fritz Kuhn eine handlungs- und zugleich mehrheitsfähige Parteiführung. Vor sieben Wochen jedoch haben die beiden dem Parteitag in Bremen einen Antrag vorgelegt, der es ihnen ermöglichen sollte, zu ihrem Amt als Parteisprecher auch das Bundestagsmandat wahrzunehmen, das sie am 22. September gewonnen hatten. Doch eine Sperrminorität von gut einem Drittel der Delegierten verwarf die Satzungsänderung, obwohl Kuhn und Roth für diesen Fall ihren Rücktritt angekündigt hatten. Der blieb bislang aus. Stattdessen sucht die grüne Führung nach einem gangbaren Weg, den satzungswidrigen Schwebezustand doch noch in ihrem Sinne zu beheben.

Aller Voraussicht nach wird der Parteitag in Hannover nun beschließen, den langjährigen Streit in einer Urabstimmung der Mitglieder zu entscheiden. Brisanter jedoch ist der zweite Teil des Vorschlags: Bis zum Ergebnis der Urabstimmung soll die umstrittene Regel ausgesetzt werden, so dass die Bundestagsabgeordneten Kuhn und Roth in Hannover doch zur Wiederwahl als Parteivorsitzende antreten könnten. Für diesen Teil der Überlebensstrategie des Führungsduos ist jedoch – wie vor acht Wochen in Bremen – eine Zwei-drittelmehrheit erforderlich. Droht nun die Wiederaufführung?

Es sind inzwischen nicht mehr die alten, klaren Fronten von Realos und Linken, die sich im Streit um die Trennung von Amt und Mandat gegenüberstehen. Auch viele Linke – alle, die heute selbst zum Führungskreis gehören – wollen das Prinzip aufheben. Darunter ist auch Parteichefin Roth, die noch vor zwei Jahren, als es nicht um ihre eigenen Ambitionen ging, unbeirrt für den Erhalt der basisdemokratisch inspirierten Satzungsbestimmung eintrat. Heute verspricht sich Claudia Roth von der Abschaffung eine "Stärkung der Partei". Sie beansprucht, dies mit "besonderer Glaubwürdigkeit" vertreten zu können. Auf manche Delegierte könnte das den umgekehrten Eindruck machen.

Keine Bewerber für den Notfall

Inzwischen hat sich selbst bei Grünen, die seit langem das Ende der Trennungsregel fordern, einiger Unmut über die Hartnäckigkeit angesammelt, mit der die beiden Sprecher ihr Ansinnen verfolgen: Sie kandidierten, gegen die Satzung, für den Bundestag, erklärten der Partei, keinesfalls auf ihr Mandat verzichten zu wollen – und stellten sie damit vor die Wahl: Satzungsänderung oder Rücktritt. Nachdem dieses Kalkül in Bremen scheiterte, startet das Führungsduo nun den zweiten Versuch. Scheitert er erneut, bleiben in Hannover zwei Wege: Kuhn und Roth verzichten auf ihr Bundestagsmandat – ein Schritt, den sie im Vorfeld definitiv ausgeschlossen haben. Oder sie treten zurück. Der Parteitag müsste dann buchstäblich über Nacht zwei neue Kandidaten für die Parteiführung aus dem Hut zaubern. Denn weil jede, auch die dezenteste Bewerbung im Vorfeld als grobe Illoyalität gegenüber den amtierenden Vorsitzenden verstanden worden wäre, gibt es derzeit keine Bewerber für den Notfall. Hannover geriete zu einem Überraschungslauf, der auch in der bewegten Geschichte der Grünen beispiellos wäre. Es könnte genau diese Aussicht auf das Chaos sein, die manchen Delegierten am Ende doch dazu bewegen könnte, dem Willen der Spitze nachzugeben.

Wie immer sich die Partei in Hannover entscheidet – in der Auseinandersetzung um die grüne Führung spielen nicht mehr nur die alten basisdemokratischen Misstrauensreflexe eine Rolle. In dem aktuellen Konflikt bündelt sich auch der Unmut über die autokratischen Anwandlungen an der Spitze der kleinen Regierungspartei. Mit Recht kann die grüne Führung auf den unerwarteten Erfolg bei der Bundestagswahl verweisen. Und dennoch ist ein Teil der Partei nicht willens, die neuen Formen der Führung als unumgängliche Bedingung solcher Erfolge hinzunehmen: Die selbstverständliche Entscheidungsmacht Joschka Fischers in allen zentralen personellen und inhaltlichen Fragen, die Abgehobenheit des engsten Führungskreises, die Verheimlichung brisanter Entscheidungen vor der Partei, wie im Falle der Laufzeitverlängerung des Kernkraftwerkes Obrigheim – daraus resultiert der Unmut, der die Grünen auch künftig zu unberechenbaren Gefolgsleuten ihrer Führung machen wird.

Die diffuse Unzufriedenheit, die in der Partei trotz des Wahlerfolges herrscht, hat ihre Quelle aber nicht allein in einem Führungsstil, der selbst in der neuen Bundestagsfraktion schon auf Gegenwehr trifft. Nach einer Legislaturperiode an der Regierung hat auch das Bewusstsein inhaltlicher Eigenständigkeit und Orientierung gelitten. Das ist nicht nur die negative Folge innerkoalitionärer Anpassung. Es sind auch die grünen Erfolge der ersten Legislatur, die zum Verlust politischer Perspektiven beitragen. Ein Teil der grünen Agenda ist auf den Weg gebracht – Atomausstieg, Staatsbürgerschaft, Einwanderung, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Der grüne Reformanspruch braucht jetzt neue Ziele – auch jenseits seiner klassischen ökologischen und gesellschaftspolitischen Orientierung.