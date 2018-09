Der Philosoph Max Horkheimer stellte sich einen Querschnitt durch den Bau der modernen Gesellschaft so vor: Ganz oben hausen die Magnaten und Großgrundbesitzer. Dann, in absteigender Folge, Angestellte, politische Handlanger, Freiberufler, Militärs, kleine Selbstständige und Bauern. Dann das Proletariat, Erwerbslose, Arme, Alte und Kranke. Darunter das "eigentliche Fundament des Elends", nämlich die Gebiete und Völker, die wir heute "Dritte Welt" nennen. Aber es geht noch tiefer hinab: "Unterhalb der Räume, in denen millionenweise die Kulis der Erde krepieren, wäre dann das unbeschreibliche, unausdenkliche Leiden der Tiere, die Tierhölle in der menschlichen Gesellschaft darzustellen, der Schweiß, das Blut, die Verzweiflung der Tiere." (Dämmerung. Notizen aus Deutschland, 1934).

Insofern ist es eine außerordentliche symbolische Tat, wenn in Tennessee Williams' letztem großen Schauspiel, Die Nacht des Leguan (1961), der Protagonist hinabsteigt unter die Terrasse eines mexikanischen Dschungelhotels und einen zur Schlachtung bestimmten Leguan befreit, der dort an seinem Seil gerüttelt hatte.

Der Mann, Lawrence Shannon, ist ein ehemaliger puritanischer Priester, den die Kirche wegen Ketzerei und Verführung einer Minderjährigen hinausgeworfen hat. Als Shannon in die Tierhölle hinabsteigt, bringt er den Horkheimerschen Gesellschaftsbau, der sich lastend über ihm türmte, zum Kippen

er wird ein freier Mann. Man muss also nicht "außen rum", wenn das Paradies vorn verschlossen ist. Man muss ganz hinunter. Erst auf Echsenhöhe kann dem Menschen geholfen werden.

Die Bühne im Wiener Akademietheater kennt keine Grenzen zwischen dem Menschlichen und dem Tierischen, der Zivilisation und der Wildnis. Wilfried Minks hat einen Dschungel mit Palmen, immergrünem fleischigem Strauchwerk und einer Tapete aus Luftwurzeln gebaut. Wir hören die schabenden Laute großer Urwaldvögel und vorwitzige Kleinvogelpfiffe. Wir hören das Zirpen der Zikaden, das Brausen des Windes, das Rauschen des Regens, und wenn es technisch möglich wäre, würde Minks künstliche Insekten, Nano-Moskitos, durchs Unterholz schwirren lassen. Im Vordergrund steht eine wellblechgedeckte Holzhütte mit Veranda und kleinen Zimmern, vor denen sich Vorhänge blähen. Die Hütte sieht aus, als hätte man sie von einem Überseekofferetikett heruntergeladen. Dies ist das Hotel Costa Verde. Das Meer ist nicht weit. Es ist ein herrliches Fleckchen Erde für einen Familienausflug. Der 76-jährige Regisseur Peter Zadek hat jetzt einen wesentlichen Teil seiner künstlerischen Familie dorthin eingeladen.

Das Unternehmen hat etwas Wohliges. Eine Elite zieht sich vor unseren Augen in ein Schneekugelidyll zurück, und der Regisseur schüttelt kräftig. Man verkleidet sich und zwinkert sich über seine Kostüme hinweg verschwörerisch zu. Man genießt den Wechsel des Bühnenwetters: Blitze zucken, Kokosnüsse poltern zu Boden, und das Wellblechdach klappert im Sturm. So ähnlich klappern Spielzeug-Oldtimer mit aufziehbaren Motoren. Und tatsächlich sucht man in Minks' Dschungel immerzu den Drehschlüssel, mit dem Zadek die automatische Natur in Gang setzt.

Auf der Bühne sind dabei: Ulrich Tukur, Angela Winkler, Eva Mattes, Rosel Zech, Hermann Lause, Klaus Pohl. Hinter der Bühne: Peer Raben (Musik), Elisabeth Plessen (wie üblich bei Zadek mit der Neuübersetzung des Textes), Roswita Hecke (Fotografie). Im großen Tropen-Themenabend der Zadek-Familie ist Ulrich Tukur der Chefanimateur. Er gibt Shannon, den Expriester. Seitdem die Kirche ihn verstieß, hat Shannon die Selbstzerstörung und den schalen Selbstgenuss zum Programm erhoben: Wenn Gott meinen Untergang zulässt, dann geschieht Gott mein Untergang gerade recht. So provoziert Shannon seinen Schöpfer und flieht vor ihm durch die Welt. Als Reiseführer hält er sich über Wasser, das er mit reichlich Alkohol mischt. In seinen Reisegruppen findet er erotische Abenteuer, die er schuldglühend genießt.