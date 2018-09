Silvester in der Hauptstadt – die große Gala im Hotel feiern oder lieber in die Komische Oper gehen, wo Die lustige Witwe für Stimmung sorgt? Das Maritim proArte Hotel in Berlin hat in seinem umfangreichen Arrangement für die Zeit vom 28. Dezember bis zum 1. Januar jedoch noch mehr zu bieten als diese Alternative für die Silvesternacht: Zum Beispiel Karten für das Kabarett Die Distel, einen Besuch im Friedrichstadtpalast, das Neujahrskonzert im Berliner Dom. So viel Kunstgenuss verlangt nach Stärkung für Leib und Kehle. Geboten etwa beim "Fisch zu viert", einem lukullischen Theatervergnügen mit dem Ensemble des theaters im palais oder bei einem Imbiss auf dem Krongut Bornstedt in Potsdam, zu dem eine Landpartie führt. Wenn noch Zeit dafür bleibt: Übernachtet wird in Designerzimmern.

Maritim proArte Hotel Berlin, Friedrichstraße 151, 10117 Berlin, Tel. 030/20335, Fax 20334209, Internet: www.maritim.de . 4 Tage ab 836 Euro





Zur Abkühlung nach einer heißen Silvesternacht empfiehlt sich Wyk auf Föhr. Erst einmal wird den Gästen auf der Silvesterfeier "Kiss the Night" im Kurgartensaal mit Musik und Tanz so richtig eingeheizt. Abgehärtete feiern schon mal unter freiem Himmel bei Live-Musik auf der Festmeile am Sandwall ab. Für Glühwein ist gesorgt. Um den schweren Kopf dann wieder frisch zu machen, geht’s am Neujahrsmorgen ab zum Schwimmen in die kalte Nordsee. Auch auf der Nachbarinsel Sylt wird an diesem Tag von ein paar Tollkühnen die Badesaion eröffnet – am Wenningstedter Hauptstrand. Ohne jeden Badezwang kann man sich bei der Open-Air-Veranstaltung auf der Westerländer Strandpromenade in Silvesterpartylaune bringen lassen. Klassisch geht es hingegen im Alten Kursaal beim Opernkonzert (Eintritt 60 Euro) zu.

Tourismus GmbH, 25933 Wyk auf Föhr, Tel. 04681/3040. Tourismus-Service Westerland, Strandstraße 35, 25980 Westerland, Tel. 0180/5009980