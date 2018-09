Herr Götz Aly hat absolut Recht mit seinen Anmerkungen zur Methodologie in der historischen Forschung und zu der Wichtigkeit, das Quellenmaterial in seinem historischen Kontext zu verstehen. Deshalb ist es für mich höchst verwunderlich, dass er diese Kritik schreiben konnte, ohne seine eigenen Ratschläge zu befolgen.

Ich nehme an, er bezieht sich auf den Aufsatz von Mitchell Danow Group envisions one central archive for trove of Holocaust-era documents, der bei JTA erschienen ist.

Der Inhalt des Aufsatzes macht jedoch absolut klar, dass ich in meinem Aufruf nicht die Sammlung aller sich auf den Holocaust beziehender Dokumente in Jerusalem vorschlug, was wohl auch ein absurdes Vorhaben wäre. Es ging in diesem Aufruf um Dokumente, die von den historischen Kommissionen zusammengetragen wurden, um vergleichende Studien über die Arbeit der Kommissionen in der Zukunft zu ermöglichen und bei denen folgende Fragen aufgeworfen werden können: Warum sind diese Kommissionen entstanden? Was war deren Aufgabengebiet, deren Mandat? Zu welchen Ergebnissen ist man gelangt, welche konnten davon praktisch umgesetzt werden? Historiker, die sich für die detaillierten Forschungsergebnisse interessieren, werden nicht umhinkommen, auch Archive in den jeweiligen Ländern zu konsultieren, um Materialien einzusehen, die den historischen Kontext liefern.

David Bankier Direktor des Internationalen Institutes für Holocaustforschung, Yad Vaschem/Israel