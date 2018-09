Geheimplan - das klingt immer gut, denn das Wort weckt Hoffnungen. Geheimplan - das klingt immer schlecht, denn ein solches Wort weckt immer Misstrauen. Und was nun den angeblichen Geheimplan der Deutschen und der Franzosen für den Irak angeht, so weiß man nicht, ob er wirklich so geheim ist, dass er nicht einmal den französischen Ministern bekannt ist, oder ob das einzige Geheimnis darin besteht, dass es einen Plan gar nicht gibt.Aber erst einmal zu den Hoffnungen: Es gibt gute Gründe gegen einen Krieg gegen den Irak hier und jetzt. Ein Nein (zu einem Konzept) ohne jedes Ja (zu einem andern Konzept) ist jedenfalls alles andere als Politik, nämlich Politikverweigerung. Sollten also die Franzosen und Deutschen wirklich eine Alternative zu bieten haben - tant mieux.Nun aber zum Misstrauen: Wer ein alternatives Konzept vorbereitet, tut es um der gemeinsamen Sache willen. Die Kontroverse darf sein, auch der Gegenvorschlag - aber es sollte doch jeder Verdacht vermieden werden, man wolle nur die Politik des Verbündeten torpedieren, ohne ihn für den eigenen Vorschlag gewinnen zu wollen. Und also redet man mit ihm, bevor er in Zeitungen darüber liest. Wer aber vor Verbündeten Geheimnisse hütet, weckt eben - Misstrauen.Und nun zur Furcht: Die französische Verteidigungsministerin weiß nichts von einem Geheimplan, der russische Präsident unterstützt ihn gleichwohl schon, obwohl Putin seine Beziehungen zu Bush am Ende ernster nehmen wird als die zu Schröder, in Berlin übrigens gab's Bussis für die Gattinnen, auch von dem Kriegsherrn wider die Tschetschenen, aber zu diesem Krieg sagen die Deutschen ja nicht Nein) - ach, wo waren wir geblieben? So wacklig, wie dieser Geheimplan daherkommt, muss man doch befürchten, dass aus ihm gar nichts wird und der deutsche Kanzler am Ende noch törichter dasteht: Schröder vertritt den Plan, Chirac macht sein eigenes Spiel, Putin auch, die Amerikaner kümmern sich um nichts davon - und alle pfeifen auf den Deutschen, spöttisch oder zornig.Schließlich noch ein kleiner Silberstreif: Es könnte am Ende auch Saddam Hussein diesen (französisch-)deutschen (Geheim- )Plan ablehnen - und dann könnte sogar Schröder sagen: Bisher war ich gegen jeden Krieg wider Bagdad - aber nun, da der Irak meine schönsten Pläne ablehnt, entsteht auch für mich eine neue Lage. Aus meinem Nein wird ein Vielleicht.Aber will das dann noch wissen? Wer will dann überhaupt noch etwas wissen von uns? Es sei denn im Geheimen