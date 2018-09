Es gibt Menschen, von denen denkt man, sie seien schon immer da gewesen. Manchmal nimmt man von ihnen erst Notiz, wenn sie verschwinden. Fast wäre das auch bei Giovane Elber so gewesen. Natürlich ist Elber als brasilianischer Stürmer des Rekordmeisters FC Bayern München eine schillernde Figur, doch er war nie Torschützenkönig, hat immer effektiv statt effektheischend gespielt – und ist so zu einer Art Bundesliga-Inventar geworden. Als Elber aber in der ZEIT vom 30. Januar 2003 von seinem Heimweh nach Brasilien sprach, war die Aufregung groß. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef der Bayern, machte ein Unverhältnis zwischen Gage und Leidensfähigkeit des teuren Angestellten aus und wollte flugs Kaiserslauterns Miroslav Klose als Ersatz verpflichten. Dann traf Elber beim 8 :0-Pokalsieg gegen Köln dreimal, und Rummenigge, als einstiger Angreifer vom Fach, befand: "Wenn er so spielt wie heute, bin ich sein größter Fan." Welches Inventar bekommt das schon zu hören?