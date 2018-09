Der deutsche Verbraucher zeigt sich in diesen Wochen von seiner hässlichsten Seite. Fieberhaft jagt er hinter Schnäppchen her, wie von Furien getrieben, durchkämmt er Großmärkte nach Billigangeboten und schämt sich nicht, seine Familie mit Lebensmitteln zu füttern, die ihm noch vor wenigen Monaten als krebserregend galten und ihn schaudern ließen, wenn er daran dachte, wie sie entstehen und was sie alles enthalten. Dieser Konsument war, wenigstens für einen kurzen Zeitraum, bereit, die Priorität der Qualität anzuerkennen.

Er hatte furchterfüllt und voller Ekel gelernt, dass er dabei war, Gaunern und Giftmischern seine Ernährung anzuvertrauen. Der Cocktail aus BSE, Dioxin und Acrylamid hatte ihn allergisch gemacht gegen Fließbandprodukte dubioser Herkunft. Die Wörter "Öko" und "Bio" bekamen in seinen Ohren einen hoffnungsvollen Klang.

Doch dann brach die Teuro-Hysterie über ihn herein, und der Verbraucher sah sich, von der Sozialhilfe nicht satt werdend und unter neuen Steuern ächzend, in den Slums unserer Vorstädte verrecken. Die Anschaffung der neuen Sommergarderobe schien gefährdet, ebenso die Fernreise und möglicherweise sogar das Navigationssystem im bestellten Neuwagen.

Da brannten bei ihm die Sicherungen durch, und er zog hechelnd durch die Discount-Läden auf der Suche nach dem billigen Produkt. Wie ein Heroinabhängiger bettelt er um Rabatt auf zusammengeleimte Schinken. Die Tomaten können ihm nicht wässerig genug sein, wenn sie nur zehn Cent billiger sind als gestern. Und was das Schnitzel enthält, das er für die Lieben daheim hastig in den Einkaufswagen wirft, was zum Teufel geht es ihn an. Hauptsache, es ist billig!

Billig – das Wort des Tages, der Woche, des Jahres. Der deutsche Konsument ist stolz darauf, geizig zu sein. So verlor er seine Würde und wurde zum Narren, der nichts sieht, nichts hört und nichts wissen will, weil ihn nur der Rabatt interessiert. Irgendwann in grauer Vorzeit hatte er seine Existenz mit Qualitätsbewusstsein in Zusammenhang gebracht, da hatte es ihm die Formel "Made in Germany" noch angetan. Doch was dieses Germany zurzeit den Nachbarn bietet, ist nichts anderes als ein Horrorfilm: Das Land der Dichter und Denker hat eine hässliche Brut geboren, die schnäppchengeil über Produkte herfällt, welche wegen ihrer Niedrigpreise nur Schrott sein können. Aber es ist ihnen egal.

Qualität kostet Geld, das wissen sie sehr wohl, und das geben sie lieber für Freizeitvergnügungen aus. Dass sie einmal über die armen Hühner in ihren engen Käfigen geweint, sich über die Zwangsernährung der Kälbchen aufgeregt und die Hormone im Schweinchen verdammt haben – es ist alles vergessen. Wir tragen auch wieder Pelz, wenn es Pelze im Sonderangebot gibt. Obwohl nichts in der Welt den hässlichen Verbraucher verschönern kann. Die Dummheit entstellt sein Gesicht, wenn er mit den Aldi-Schnäppchen im Kofferraum seinen SUV nach Hause lenkt; das erkennt man noch im Rückspiegel.

Was ist hier passiert? Hat Dr. Jeckyll endlich den grässlichen Mr. Hyde herausgekehrt? Oder sind atavistische Gene in uns durchgebrochen, die Männer seit Urzeiten mit sich herumschleppen wie den Drang, Kriege zu entfesseln und die Weiber der Feinde zu verschleppen? Vielleicht – hoffen die Optimisten – ist es nur ein Fieberanfall, der verschwindet, wenn die Aktien wieder steigen.

Leider passen die Symptome nur zu gut in das Bild vom deutschen Konsumenten. Niemand im zivilisierten Europa gibt so wenig Geld für die Ernährung aus wie wir. Das hat Tradition. Seit Jahrhunderten haben wir Parademärsche geübt und Schlachtschiffe gebaut. Aber das Leben zu genießen haben wir nie gelernt. Wohl mit der gleichen Entschuldigung, mit der wir heute an der Butter sparen: Es gab Besseres zu tun. Da ist man richtig froh, dass das nicht wieder Parademärsche sind, sondern nur Fernreisen in die Südsee.