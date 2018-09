Der Hieb kam aus unerwarteter Richtung. Ausgerechnet die treuen Türken mucken auf gegen die amerikanische Supermacht. Ihr Parlament ließ den Regierungsantrag zur Stationierung von 62 000 US-Soldaten in der Osttürkei kühl durchfallen, die Nordfront gegen Saddam Hussein kollabierte, bevor sie überhaupt aufgebaut war. Diese Entscheidung traf die amerikanische Regierung härter als alle Kapriolen der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat.

Die Türken sind undankbar. So sehen es nun viele in Washington, durchaus mit Recht. Denn ohne Amerikas Interventionen im Internationalen Währungsfonds hätte die stagnierende Türkei längst eine Riesenpleite hingelegt. Ohne Amerikas Druck auf Europa wäre die Türkei nie so nah an die EU herangerückt wie im Dezember. Ohne Amerikas Militärhilfe wäre die Türkei im Nahen Osten ein gefährdeter Frontstaat. Alles richtig.

Und doch nehmen sich die Türken eine eigene Sicht der Dinge heraus. Das Wichtigste ist ganz einfach: Sie wollen keinen Krieg. Außerdem: Sie beunruhigt ein möglicher Wirtschaftskollaps im Krieg und natürlich - die Freiheitsrufe der Kurden im Irak. Auch konnten George W. Bushs jüngste Argumente sie nicht überzeugen. Erklärte der US-Präsident doch, ein von Saddam Hussein befreiter Irak solle in Zukunft ein leuchtendes Beispiel für eine Demokratie in einem muslimischen Land abgeben. Aber dafür ein Krieg? Das Beispiel gibt es schon: ein muslimisches Land mit säkularer Verfassung, mit freien Wahlen, mit freier Presse. Es heißt Türkei. Sie hat seit vergangenem November eine Regierung, die viele Araber als Vorbild sehen: eine konservativ-muslimische Partei, welche die Kluft überbrückt zwischen dem weltlichen, militarisierten Staat und dem gläubigen Volk.

Die Demokratie blüht!, frohlockt die türkische Presse nach dem dröhnenden Nein des Parlaments. Was beim Jubeln untergeht: Die AKP-Regierung ist geschwächt. Zu sehr hatte sich Premier Abdullah Gül für den Durchmarsch der Amerikaner stark gemacht. Zu offenbar ist es, dass die AKP-Fraktion nicht dem Willen der Chefs folgte. Gül ist damit schon fast eine lahme Ente.

Sein Parteivorsitzender Recep Tayyip Erdogan will am kommenden Sonntag in einer Nachwahl im Wahlkreis Siirt ins Parlament rutschen. Gelingt das, dürfte er - planmäßig - zum Premier aufsteigen. Die Amerikaner hoffen jetzt schon auf ihre zweite Chance. Drängeln sie zu stark, beschädigen sie Erdogan - und die bisher einzige muslimische Demokratie im Nahen Osten.