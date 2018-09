Der Arbeitseifer des pakistanischen Geheimdiensts ISI bei der Suche nach den Topleuten des Terrornetzwerkes al-Qaida hält sich in Grenzen. Bis heute geht der Geheimdienst nicht konsequent gegen bin Ladens Leute im Land vor. Den US-Agenten entkamen so immer wieder gesuchte Terroristen. Vor allem einen hatten die US-Dienste über Monate im Visier: Chalid Scheich Mohammed, Nummer drei der al-Qaida. Er gilt als das "strategische Hirn" der spektakulärsten Anschläge, auch jener vom 11. September 2001. Die Suche hat ein Ende, seit Scheich Mohammed am Wochenende von einer Einheit des ISI, die unter amerikanischer Supervision stand, in Rawalpindi verhaftet wurde.

Auf seine Spur brachte sie Ramsi Binalshib, der Cheflogistiker der Hamburger Zelle. Er rede seit seiner Festnahme im vergangenen Jahr wie ein Wasserfall, sagen Ermittler. Scheich Mohammed werden die Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania 1998 sowie der Angriff auf den Flugzeugträger USS Cole in Aden 2000 zugerechnet. Ein Zeuge behauptete im US-Magazin Time überdies, Scheich Mohammed selbst habe dem entführten amerikanischen Journalisten Daniel Pearl in Karatschi die Kehle durchgeschnitten.

Seit Montag wird der Topterrorist nun pausenlos verhört. Die US-Ermittler stehen unter Zeitdruck. Scheich Mohammed, so glauben sie, kennt alle Attentatspläne al-Qaidas in den USA und in Europa. Von der Auswertung seines Laptops und anderer Unterlagen erhoffen sich die Ermittler nicht nur einen genauen Überblick über den Stand der Reorganisation des Terrornetzwerkes, sondern auch Hinweise auf den Aufenthaltsort von Osama bin Laden selbst.