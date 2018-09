Was für ein Kuckucksei zum Amtsantritt. Kaum vereidigt, darf sich der neue niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff auch schon über Brüssel ärgern. Nach langem Hin und Her eröffnet die EU-Kommission ausgerechnet in dieser Woche unter Federführung von Frits Bolkestein ein Verfahren gegen das VW-Gesetz - ein Schelm, der Böses dabei denkt. Das Gesetz, das der Landesregierung eine Sperrminorität einräumt und den Wolfsburger Autokonzern so vor feindlichen Übernahmen schützt, verstößt nach Meinung der Kommission gegen europäisches Recht und muss daher abgeschafft werden. Zwei Monate bleiben Deutschland nun, um zu reagieren.

Schützenhilfe bekommt Christian Wulff von ungewohnter Seite: Neben dem Franzose Lamy plädieren ausgerechnet die rot-grünen Kommissare Michaele Schreyer und Günter Verheugen gegen den Vorstoß ihrer Brüsseler Kollegen: So ein Verfahren direkt nach dem Amtsantritt eines neuen Ministerpräsidenten mache die Kommission nicht gerade populär, so die Deutschen. Doch das ist in Brüssel eine Minderheitenmeinung. Für Wulff werden die kommenden Monate damit heikel: Soll ausgerechnet unter CDU-Herrschaft die feindliche Übernahme des Traditionskonzerns durch Konkurrenten leichter werden? Da tröstet wohl nur, dass alle potenziellen Käufer eher ausfallen: Ford und General Motors haben finanzielle Probleme, ein Interesse von DaimlerChrysler verhindert schon das Kartellamt, und Toyota zeigt bisher an solchen Geschäften kein Interesse.