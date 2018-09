Inhalt Seite 1 — Hut ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Peking

Das erlauben sich Einparteiensysteme nur selten: Nicht weniger als einen "bevorstehenden Regierungswechsel" kündigte Pekings Premier Zhu Rongji an, als er vergangene Woche vor dem Nationalen Volkskongress seine Abschiedsrede hielt. Und das war nicht übertrieben: Nicht nur Präsident und Premier werden in den nächsten Tagen neu ernannt, sondern mit ihnen alle Minister, der höchste Richter, der Zentralbankgouverneur und in der Folge dann Hunderte hoher Beamter. Und schon die Haushalts- und Reformbeschlüsse des Volkskongresses, der mit seinem Treffen einmal im Jahr den Schein des Parlamentarismus wahrt, zeigten, dass in Peking eine neue Hand regiert.

Das Militärbudget wächst zwar noch, aber nur um 9,6 Prozent - die niedrigste Steigerungsrate, seit die Volksarmee die Studentenrevolte von 1989 niederschlug. Präsident Jiang Zemin und Parlamentschef Li Peng verdankten der Armee damals ihren Machterhalt. Mit ihrem Rücktritt hat die Armee ihren Sonderstatus bei der Vergabe der Haushaltsgelder offenbar eingebüßt.

Ebenso bedeutsam ist der Einschnitt in der Wirtschaftspolitik: weniger Geld für die Infrastruktur, dafür soll das Einkommen von Bauern und Arbeitern steigen. Zugleich werden die Sozialkassen aufgestockt - insgesamt ein deutlicher Schwenk in eine sozioökonomische Richtung, die auch deutschen Gewerkschaften behagen könnte.

In den vergangenen Jahren hatte die Landbevölkerung trotz hohen Wirtschaftswachstums teils drastische Einkommensverluste hinnehmen müssen.

Offensichtlich wollen der im November neu gewählte Parteichef Hu Jintao und sein designierter Premier Wen Jiabao diesen Trend aufhalten. So offen wie vor ihm kein anderer kritisierte Hu das wachsende Wohlstandsgefälle in China.

Noch deutlichere Worte fand er für vergangene Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung, deren ökologische Folgen nicht bedacht worden waren.