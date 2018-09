Inhalt Seite 1 — Privatisiere die Sparkassen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ehrgeizige Reformen funktionieren nur unter einer Bedingung: Das Finanzsystem muss besser als bisher funktionieren. Noch gibt es in Deutschland zu viele Banken mit zu wenig Disziplin.

Die große Mehrheit der Geldhäuser - Sparkasse, Landesbanken und Volksbanken - verleiht die Ersparnisse der Deutschen, ohne auf die Rendite zu achten. Und die privaten Banken können keine Gewinne schreiben, solange es so viele öffentliche Sparkassen gibt, deren Geldvergabe staatlich abgesichert ist und die nicht auf hohe Margen angewiesen sind. Die Folge: Die Banken verweigern neue Kredite, die sie eigentlich gewähren sollten, und sie verlängern alte Kredite, die es nicht wert sind. Außerhalb des Bankensektors gibt es kaum Alternativen, sich Geld zu besorgen. Das alles hemmt das Wirtschaftswachstum.

Es ist kein typisch deutsches Problem: In den USA konnte man es zur Mitte der achtziger Jahre beobachten, in den nordischen Ländern in den frühen Neunzigern und in Japan über die vergangenen zehn Jahre. Irgendwann endet es unweigerlich in einer Finanzkrise.

In Deutschland sind die Verluste einiger Großbanken und die Kreditknappheit im Lande ernste Warnzeichen, die man nicht ignorieren darf. Der Bundeskanzler sollte daher die öffentlichen Garantien für die Landesbanken schneller abschaffen, als von der EU gefordert, also noch vor 2005

die Ministerpräsidenten aufrufen, bis Dezember 2004 die privaten Aktivitäten der Landesbanken von ihren öffentlichen Garantien zu trennen

die Sparkassen in den kommenden fünf Jahren privatisieren und konsolidieren.

Diese Maßnahmen würden Milliarden Euro in die Haushalte der Länder bringen.