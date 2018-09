Inhalt Seite 1 — Der Hecht ist eine süße Maus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Augenweide: Zeichnungen, die Blatt um Blatt in einer Kunstgalerie gezeigt werden könnten. Zeichnungen, die einen Zyklus bilden, mit einer gestempelten Fischfigur; überarbeitet, verwandelt, verfremdet. "Mischtechnik" würde im Katalog stehen. Effektiv geht es um wolkig braun gefärbte Papiere (die Künstlerin arbeitet gern bei Kaffee oder Tee), um ausgerissene Papierflächen als Vordergrund und darauf fein schraffierte Formen, vorwiegend in roter und blauer Tusche. Eine reduzierte Palette und doch ein Eindruck von Buntheit und Heiterkeit. Eine verspielte Stimmung.

Das Spiel klingt schon im Buchtitel an: Ich bin ein toller Hecht. Das kann einer doch nur mit Schmunzeln von sich sagen, sonst ist er unausstehlich. Dass Linda Wolfsgruber den Satz nicht im Innentitel anbringt, dafür auf der nächsten Doppelseite als Buchanfang, ist ein eindeutiges Signal: Hier geht es anders zu als gewohnt! Kein bildlicher Ausdruck bleibt, was er im Sprachgebrauch ist: der gestempelte Hecht tanzt als "süße Maus" durch den Raum, läuft als "schräger Vogel" gegen die Leserichtung, rennt als "sturer Bock" gegen einen Felsen. Nur wenn er zur Handtasche einer Dame mutiert, dann ist nicht nur sie eine "Plaudertasche", dann plaudert er selbst und summiert seine Verwandlungen – zum Abschluss des Buches – in einer Sprechblase: "Ich bin einer toller Hecht." Toll treibt es die Künstlerin wirklich. Zu toll?

Die Bilder haben Witz und Leichtigkeit. Aber wie funktionieren sie im Buch? Vorstellbar, wie die Künstlerin im Gespräch mit Schulklassen bildhafte Begriffe sammelt und wie sie mit Kindern zeichnet, malt und collagiert. Aber kann man das erzählen? Nur der physische Rahmen des Buches macht aus den losen Assoziationen eine Folge. Das Erzählerische liegt im Fantasieren über die typisierenden Metaphern. Aber was ist da reizvoller? Sich selbst Bilder auszudenken oder ausgeführte Ideen zu sehen? Und vor allem: Lösen die bildhaften Begriffe wirklich Bilder aus? Gehört die "kesse Biene" oder der "tolle Hecht" heute zur Spracherfahrung von Kindern, sodass sie eine Gebrauchs- und eine Spielebene überhaupt erleben?

Wenn es um Bildlichkeiten geht, die gegen den Strich gedacht werden, spielt Linda Wolfsgruber nicht nur vorn mit, dann zeichnet sie selbst da noch quer zu den erwarteten Spielereien. Zeichenspiel aus Wortspiel ist nicht minus mal minus, sondern doppeltes Plus!

π Linda Wolfsgruber: Ich bin einer toller Hecht

NP-Buchverlag, St. Pölten 2003; 36 S., 12,90 Euro (ab 6 Jahren)