Robert Schumann sitzt an seinem Schreibtisch in Dresden, es ist der 9. Dezember 1847, vor ein paar Minuten hat er den Schlachtgesang nach Klopstock trutzig in Noten erbaut und damit die Drei Gesänge für Männerchor vervollständigt. Schumann hat wie "im Feuer geschrieben", doch ein Geschäftsmann ruht sich nicht auf den Daunen der Poesie aus. Abermals greift er zur Feder und kitzelt den Verleger Kistner: "Soll so ein Stück einschlagen, so muß es rechtzeitig in der Welt erscheinen, Also Eile, höchste Eile der Herausgabe wäre nothwendig. Das ganze Heft ließe sich noch als gutes Weihnachtsgeschenk dem Fürst Metternich bescheeren."

Es sind diese Momente einer lebendigen Komponierwerkstatt, die einem die saure Lektüre dieses Buchmonsters versüßen. Gemütliche Stunden beschert es keinem. Trotzdem pflanzt es sich mit seinem Erscheinen in eine Allee, in der ruhmreiche Namen paradieren: Köchel, Schmieder, Deutsch, Wotquenne, Kirkpatrick, Kinsky/Halm. Wie ihre Kollegen hat Margit L. McCorkle die Kärrnerarbeit der Musikwissenschaft geleistet, sie hat das Schaffen eines Komponisten sortiert und katalogisiert, hat Entstehungszeiten eruiert, Quellen gesichtet, Autografen, Abschriften, Kopistenvorlagen, Erstausgaben und Rezeptionswege ausfindig gemacht. Sie hat aufgelistet, welche Reinschrift in welcher Bibliothek liegt, welcher Privatbesitzer welches Arbeitsmanuskript ersteigert hat, wo ein Werk erstmals öffentlich erklang. Ein endloses Gewimmel, ein papiernes Herbarium von Daten, Verweisen, Fundorten und Belegstellen. Und damit der Leser, von der Flut der Informationen erschüttert, sich wenigstens präzise an Musik erinnert, eröffnet jeden Werk-Satz ein Incipit mit drei, vier Takten aus den Noten.

Das Thematisch-Bibliographische Werkverzeichnis Robert Schumanns ist eine Materialschlacht, ein opulenter Schaffensreport zu Werken eines Komponisten, die wir entweder auswendig flöten, nur flüchtig kennen oder vergessen haben. Erstellt hat ihn eine Amerikanerin schwedischer Herkunft, die in Vancouver lebt. Margit L. McCorkle ist weder promoviert noch habilitiert, doch besitzt sie die Besessenheit der Systematikerin, welche die Interna einer Komponistenexistenz kennt, als sei es ihre eigene. Schon Johannes Brahms durfte 1984 postum von ihrer außerordentlichen Akribie profitieren, jetzt ist es Schumann, den sie zur Ordnung gerufen hat. McCorkle hat die ganze Welt bereist, um seinem Vermächtnis auf die Spur zu kommen, sie hat alle detektivischen Möglichkeiten ausgereizt und vor allem die Schumann-Experten in Düsseldorf und Zwickau ausgepresst wie Zitronen. Dort musste das E-Mail-Verzeichnis mitunter täglich gereinigt werden, weil brandeilige Anfragen wie Kanonaden aus Vancouver eingetroffen waren.

Jedes Werkverzeichnis birgt verfahrenstechnische Fallstricke. Bei Schumann lautete die Kardinalfrage: Was darf als Werk gelten, was nicht? McCorkle hat sich konsequent an Schumanns eigene Editionspraxis angelehnt. Hatte er ein Werk zum Druck vorgesehen, darf es im Hauptteil residieren, ansonsten steht es im (nach Gattungen geordneten und für weitere Einträge einladend offenen) Anhang. Diese Methodik ist einleuchtend, zumal bei einem buchhälterischen Praktiker wie Schumann. Der war Sohn eines Verlegers und wusste, wo die Glocken des Marktes hingen.

Deren Geläute macht das Lesen dann doch zur vitalen Angelegenheit, als öffne sich ein Fenster nach dem anderen, hin zu einem geweiteten, geschärften Psychogramm. Aus dem Phantombild des Komponisten Schumann wird die Federzeichnung eines Zeitgenossen, der es an Selbstvergewisserung, ja Pedanterie nicht fehlen ließ. Dem Schwarmgeist wächst die Attitüde des manischen Aufbewahrers zu, der seinen "geistigen Hausrath in guter Ordnung" hielt und alte Werke dank geschickter Resteverwertung in neue Zyklen integrierte.

Dabei war er in PR und Marketing ein findiger Kopf. Als er 1840 seinen ersten Liederzyklus vorlegte (Opus 24 nach Heine), trat er gegenüber seinem Lieblingsverleger Breitkopf und Härtel vorsichtig in die Pedale: "Beifolgend erlaube ich mir eine Sammlung zu schicken, an der ich lange mit Lust und Liebe gearbeitet. Da man mich nur als Claviercomponisten kennt, so denke ich, daß sie hier und da Interesse erregen wird." Der Verlag nahm an, McCorkle nennt das Honorar hinterdrein: "30 Thlr. 6 Gr." Bei anderer Gelegenheit war Schumann offensiver und forderte "baldige Herausgabe". Seine Romanzen für Frauenstimmen versah er mit dem Beisatz: "Es fehlt sehr an Compositionen der Art." Wie sehr sich Schumann den Kopf virtueller Kunden zerbrach, zeigte 1853 seine Klavierbegleitung zu Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo. An Härtel schrieb er: "Im Übrigen liegt gerade in diesen Compositionen Bachs ein Schatz verborgen, von dem wohl die Wenigsten wissen, und den zu heben, die harmonischen Tragebänder, die ich ihm anlegte, hoffentlich etwas beitragen werden."

Mag McCorkles Arbeit den einen oder anderen Wunsch offen lassen (etwa den nach bibliografischen Angaben zu den Werken), so schwingt das Pendel bei den Zitaten aus dem jeweiligen Entstehungskontext wieder zurück zu Schumann, dem enthusiastischen Meister der Fantasie. Bei der 2.Symphonie C-Dur "paukt und trompetet es sehr in mir"; in seinen Impromptus für Klavier ist es ihm, "als kämen lauter Blumen u. Götter aus den Fingern hervor", und im Liederkreis nach Eichendorff möchte er sich "todt singen wie eine Nachtigall".