Der Dichter, sagt Nietzsche, ist wie ein Tier, "ein listiges, raubendes, schleichendes, / das lügen muss, / das wissentlich, willentlich lügen muss". Was ist also davon zu halten, wenn so ein Tier, eines der ganz großen des 20. Jahrhunderts, vom eigenen Geburtstag und -ort erzählt? Alles mit Vorsicht zu genießen, ein Gedicht ist keine Landkarte, kein Reiseführer. Und doch fördert es, einer poetischen Kernbohrung gleich, etwas zutage, den Charakter einer Landschaft und der Menschen, die darin leben. Peter Huchels Geburtsanzeige geht so:

Der Havel das Eis, den Kröten den Mund

öffnet April.

Der Himmel war vom Schnee noch wund,

ich kam auf die Welt, es regnete still

in der dritten Nacht April.

Wahr daran ist, dass Huchel am 3. April vor 100 Jahren geboren wurde. Aber dass die Havel bei seiner Geburt Pate plätscherte, hätte Huchel nur gern gehabt. Zwar kommt er in Berlin zur Welt, doch der Fluss, der eines seiner Lebensthemen wird, ist im Stadtteil Lichterfelde außer Hörweite, da können die Kröten noch so brunftig schreien. Erst ein paar Jahre später spült es ihn an das Gewässer, in dem "Sterne in die Reusen" schwimmen, wie er schreibt, in jenes amphibische Zwischenreich aus Seen, Algen, Schilf und Schlamm, durch das heute die Armada hauptstädtischer Ausflugs- und Sportbötchen pflügt. Schon zu Huchels Kindertagen war es nicht die unberührte Urlandschaft, die sich der Dichter als erwachsener Mann zusammenreimt, aber die Fantasie darf sich mehr herausnehmen als das Tourismusmarketing.

Huchel wuchs auf dem Hof seines Großvaters in Alt-Langerwisch auf, keine fünfzehn Kilometer südlich von Berlin. Hier hat sich auch nach einem Jahrhundert mit einem halben Dutzend politischer Radikalkuren kaum etwas verändert, zwei Dutzend Häuser verdämmern an der Straße aufgereiht die Zeit – so viel zur Ausstrahlung der Hauptstadt. Noch immer ist das Haus, das "Alte Schloss", Mittelpunkt des Dorfes, preußische Wertarbeit von 1779, im Auftrag FriedrichsII. errichtet. Viele kindheitsselige Verse hat Huchel ihm gewidmet, "Birnen duften mürb im Spind / alten Sommer aus." Heute riecht es anders.

"Mixed Spieß vom Grill mit Speck und Zwiebeln" für sechs Euro fuffzich verspricht die Karte des Steakhouse El Rancho, das nun hinter der ochsenblutroten Barockfassade sein Süpplein kocht. Kulinarisch ist die Zauche, wie dieser Teil der Mark heißt, genauso globalisiert wie der Rest der Republik. Aber die Stimmung der Kindheit in Alt-Langerwisch, "wo wir im nußweißen Tag, / klein im Holunderrauch / waren den Hummeln nach", ist in den sandigen Nebenwegen bewahrt, die doch die Hauptsache sind in dieser Provinz.

Das kindliche Eden hinter Großvaters Haus ist freilich untergegangen. Wer wissen will, wie ein privates Paradiesgärtlein aussehen kann, muss ein paar Kilometer nach Nordwesten gehen, wie Huchel es auch oft getan und einmal beschrieben hat. Über Felder und durch die stramm stehende Baumarmee aus märkischen Kiefernsoldaten führt der Caputher Heuweg, er endet am Waldrand oberhalb des Templiner Sees, "wo schackernd die Elstern schrein" und Albert Einsteins Sommerhaus steht. Der dunkle Holzbau von 1929 wird noch renoviert, auch für das Grundstück gilt "Zutritt verboten". Doch sind es von hier aus nur noch ein paar Schritte bis zum Glück, das Peter Altmanns Garten bereitet.