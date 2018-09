Inhalt Seite 1 — Beton, überall Beton Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit den frühen Morgenstunden sitzt Makato Jamaguchi aus Noborito bei Tokyo am Flussufer und angelt. Das wettergegerbte Gesicht des Rentners ist voller Aufmerksamkeit dem Wasser zugewandt. Jede Regung, jeden Schatten nimmt er wahr. Karpfen sind es, die er fängt. Manchmal auch einen Wels. Ein idyllisches Sonntagsbild. Fast.

Denn Jamaguchi sitzt an einem Uferstreifen, gepflastert aus groben Zementplatten und steingewordenem Betonguss. Nur ein paar Grashalme haben sich ihren Weg durch schmale Ritzen erkämpft und wiegen sich im Wind. „Als ich vor gut 40 Jahren zum ersten Mal hierher kam, war der Tama-Fluss bereits im Umbau. Das Flussbett wurde nach und nach einzementiert und der Uferbereich kilometerlang versiegelt“, erklärt der Hobbyangler. „So wie bei vielen Flüssen hier.“

Tatsächlich. Wer durch Japan reist, dem fällt auf: Zahllose Flüsse sind eingebettet in graue Rinnen aus Beton und Zement, die Flussufer fest versiegelt, viele Ströme mit Staudämmen bebaut. Unberührte Küstengebiete im Inselstaat Japan zu finden ist ebenfalls nicht selbstverständlich. Auf den vier Hauptinseln Hokkaido im Norden, Honshu mit der Hauptstadt Tokyo sowie Shikoku und Kyushu im Südwesten ist mehr als die Hälfte der Meeresküsten vollständig bebaut. Zementwälle und Betonblöcke ragen bis weit ins Meer hinein, lang gestreckte Hafenanlagen und mit Deichen abgeriegelte Flächen zur Landgewinnung prägen die Uferlandschaft.

„Die Versiegelung der einst so schönen Landschaft ist einer der bedauerlichsten Aspekte der Baupolitik der vergangenen 40 Jahre“, sagt Etsusuke Masuda, Analyst bei der HSBC Bank in Tokyo. „Anfang der Sechziger startete die Regierung Programme, mit denen die Wirtschaftsentwicklung unterstützt wurde. Aufträge des Staates sollten für Beschäftigung sorgen“, erklärt Masuda. Gefördert wurden seither vor allem Kleinbetriebe, an sie geht ein fester Anteil der Aufträge.

Im Bestreben, das Land nach dem Zweiten Weltkrieg schnell wieder aufzubauen und im Konzert der Großen mitzuspielen, hat Japan von jeher auf eine an Keynes orientierte Wirtschaftspolitik gesetzt. Staatsnachfrage sollte der Privatwirtschaft auf die Sprünge helfen. Zudem sollte der Lebensstandard der Menschen auf dem Land dem der Stadtbevölkerung angeglichen werden, um eine Abwanderung zu verhindern. „Bis in die frühen siebziger Jahre hat das ganz gut funktioniert“, sagt der ehemalige Vize-Finanzminister Eisuke Sakakibara, Wirtschaftsprofessor an der Tokyoter Keio-Universität.

Seither zeigen sich jedoch die Nachteile. Denn vor allem die kleinen Betriebe bekommen Aufträge mitunter unabhängig davon, wie gut sie ausgerüstet sind und wie effizient sie arbeiten. Oftmals übernehmen sich die Kleinunternehmen sogar bewusst. „Sie beauftragen dann ein größeres Haus und kassieren dafür Provision“, erklärt Masuda. Die Folge: überteuerte Bauten, finanziert vom Steuerzahler.

In den Neunzigern steckte der japanische Staat Rekordsummen in verschwenderische Bauvorhaben; gut fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes waren es im Fiskaljahr 2001. Deutschland investierte im selben Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in öffentliche Bauprojekte, Frankreich drei Prozent. Der erhoffte Effekt auf Japans Volkswirtschaft – die anhaltenden Rezessionsphasen in den Neunzigern zu überwinden – blieb aus. Zudem erreichten die Staatsschulden in den vergangenen Jahren immer neue Rekorde. Derzeit liegt die Verschuldung bei rund 140 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Im Fiskaljahr 2003 wird sie auf mehr als 150 Prozent ansteigen, schätzt die OECD. Doch das hindert die Regierung nicht, immer weiter zu bauen. Erst im vergangenen Jahr verbaute Japan anlässlich der Fußballweltmeisterschaft eine halbe Milliarde Euro. Zehn High-Tech-Stadien entstanden in entlegenen Kleinstädten, in die sich niemals mehr ein Fan verirren wird.

„Keynes würde vor dem gegenwärtigen Hintergrund wahrscheinlich kaum keynesianistische Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft vorschlagen“, vermutet Sakakibara. „Höhere Staatsausgaben würden jetzt wenig oder nichts bewirken, sondern nur im Boden versickern.“