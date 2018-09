Hinter dem Titel "Marinen in Konfrontation" verbirgt sich kein Kriegsszenario zur See, sondern ein Teil des wohl ehrgeizigsten Kunstprojekts in der Geschichte Belgiens. Neun Gemeinden von De Panne bis Zeebrugge präsentieren entlang der belgischen Küste Gemälde, Skulpturen ("Cracking Art Loves" von William Sweetlove, unser Bild) und Installationen. Das Museum für Moderne Kunst in Oostende, Mittelpunkt der Aktion, zeigt eine Ausstellung zum Thema Meer und Leben am Meer. In bewusstem Kontrast zu Werken moderner Maler wie Turner, Monet oder Ensor präsentieren zeitgenössische Künstler ihre farbenfrohen Visionen zur Nordsee. Jeder sollte das Meer mit Pinsel und Farbe neu porträtieren. Monumentale Baken an den Stränden, bis zu 25 Quadratmeter große Stellwände mit riesigen Digitalfotos, zeitgenössische Skulpturen und Videoprojekte werden die teils historischen Orte und ihre Belle-Epoque-Architektur fantasievoll verwandeln. Parallel dokumentiert jeder Ort den Entstehungsprozess der Kunstwerke mit Zeichnungen, Fotos und Multimediavorführungen. Seinen Namen verdankt das Projekt dem Erfinder der Windstärkenskala Sir Francis Beaufort (1774 bis 1857). Ähnlich der Biennale oder der Documenta soll eine Triennale ins Leben gerufen werden, um den Namen Beaufort international zu etablieren.

"2003 Beaufort: Kunst am Meer", 5. April bis 28. September. Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr. Museum für Moderne Kunst, Romestraat 11, Oostende. Eintritt: 10 Euro, Dokumentationen: 2,50 Euro. Auskunft: Tel. 0032-70/225004, Internet:www.2003beaufort.be